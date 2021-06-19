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    «Зациклені божевільні». Пропагандистка Скабєєва оцінила Мосійчук і Гордона (відео)

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    Представники російської пропаганди в захопленні від Мосійчук - «Зациклені божевільні». Пропагандистка Скабєєва оцінила Мосійчук і Гордона (відео)
    Представники російської пропаганди в захопленні від Мосійчук
    Фото з відкритих джерел

    Скабєєва вважає, що конкуренцію Мосійчук може скласти хіба що Гордон

    Нещодавно скандальна російська пропагандистка Ольга Скабєєва висловила думку щодо українських колег-журналістів, позитивно оцінивши діяльність телеведучої Наталії Мосійчук та журналіста Дмитра Гордона.

    «Я в захваті від Мосійчук. Вона просто вперта божевільна. Конкуренцію їй може скласти хіба що Гордон. До речі, нещодавно Гордон сказав, що я його ментальна сестра», сказала Ольга Скабєєва в інтерв’ю.

    На думку російської журналістки, в Україні немає журналістики. «Її заборонили», резюмувала Скабєєва.

    Нагадаємо, що одіозна Ольга Скабєєва – обличчя російської пропаганди, яка здатна лише на лжеінформацію та поширення відвертої брехні як про Україну, так і про ті події, які відбуваються в Росії.

    Додамо, що народна депутатка від «Слуги народу» Анна Колісник впевнена, що «треба валити з цієї країни». У такий спосіб вона відреагувала на звіт головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака про те, що Росія стягує сили до кордону з Україною.

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    Теги: Росія ЗМІ телебачення Україна
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    «Зациклені божевільні». Пропагандистка Скабєєва оцінила Мосійчук і Гордона (відео)