«Зациклені божевільні». Пропагандистка Скабєєва оцінила Мосійчук і Гордона (відео)

Скабєєва вважає, що конкуренцію Мосійчук може скласти хіба що Гордон

Нещодавно скандальна російська пропагандистка Ольга Скабєєва висловила думку щодо українських колег-журналістів, позитивно оцінивши діяльність телеведучої Наталії Мосійчук та журналіста Дмитра Гордона.

«Я в захваті від Мосійчук. Вона просто вперта божевільна. Конкуренцію їй може скласти хіба що Гордон. До речі, нещодавно Гордон сказав, що я його ментальна сестра», – сказала Ольга Скабєєва в інтерв’ю.

На думку російської журналістки, в Україні немає журналістики. «Її заборонили», – резюмувала Скабєєва.

Нагадаємо, що одіозна Ольга Скабєєва – обличчя російської пропаганди, яка здатна лише на лжеінформацію та поширення відвертої брехні як про Україну, так і про ті події, які відбуваються в Росії.

Додамо, що народна депутатка від «Слуги народу» Анна Колісник впевнена, що «треба валити з цієї країни». У такий спосіб вона відреагувала на звіт головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака про те, що Росія стягує сили до кордону з Україною.

Читайте також: