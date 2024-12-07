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Скандальне призначення керівника Центру інформбезпеки. Мінкульт знайшов пояснення

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Скандальне призначення керівника Центру інформбезпеки. Мінкульт знайшов пояснення
Центр страткомунікацій від Мінкульту очолив політконсультант, якого звинувачують у підтримці Медведчука
фото: facebook.com/bykov.serhii

Мінкульт наголосив, що призначення Бикова – тимчасове

Міністерство культури та стратегічних комунікацій проведе відкритий та прозорий відбір на визначення нового керівника Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки після перереєстрації установи. Про це сказав заступник міністра культури та стратегічних комунікацій з питань європейської інтеграції Андрій Наджос, передає Укрінформ.

«Після зміни назви міністерства у вересні 2024 року до сфери нашої компетенції були віднесені питання стратегічних комунікацій та розпочався процес формування нової стратегії. Інституційне посилення роботи Центру передбачене Планом заходів з реалізації Стратегії інформаційної безпеки на період до 2025 року. Тому керівництвом міністерства було ухвалено логічне рішення про здійснення необхідних юридичних процедур для введення Центру у правове поле шляхом перейменування іншого державного підприємства у сфері управління Міністерства культури та стратегічних комунікацій», – сказав Наджос.

Заступник міністра культури зазначив, що для реалізації процесу перереєстрації з'явилася об’єктивна необхідність тимчасового призначення Сергія Бикова, який свого часу працював у Центрі, на посаду виконуючого обов’язки директора державного підприємства.

Наджос наголосив, що процес реєстрації буде оперативним, а після його завершення міністерством буде проведено відкритий та прозорий відбір на визначення нового керівника Центру.

«Ми прагнемо не лише зберегти кращі практики роботи Центру та його колективу, але й посилити інституційну спроможність Центру за рахунок нових екcпертів. Ми також розраховуємо на продовження конструктивної співпраці з міжнародними донорами і партнерами для виконання нових завдань із захисту держави», – додав заступник міністра.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Міністерство культури та стратегічних комунікацій України перейменувало державну установу «Науковий центр розвитку туризму» на «Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки».

Тимчасово виконуючим обов'язки керівника центру став Сергій Биков, який до листопада 2024 року працював комунікаційником Міністерства молоді та спорту.

Сергій Биков – політолог та політичний консультант, який був керівником Інституту публічної політики та консалтингу «Інполіт». Члени Інституту неодноразово презентували сумнівні соціологічні дані, а також регулярно фігурували у піарних статтях про різних політиків.

Биков називав Революцію гідності «державним переворотом». Також, як йдеться у статті «Детектор медіа», він брав участь у розробці «нової конституції» Юлії Тимошенко та підтримував «мирний план Медведчука». 

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Теги: Мінкульт Міністерство культури

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