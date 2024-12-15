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Суперзірка серіалу «Слуга народу» повертається на театральну сцену. Названо гонорар

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Суперзірка серіалу «Слуга народу» повертається на театральну сцену. Названо гонорар
Повернення на театральну сцену Станіслава Боклана підкріплене угодою з круглою сумою
фото з відкритих джерел

Театр імені Лесі Українки і актор Станіслав Боклан підписали договір

Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки запросив на одну з головних ролей у прем’єрній виставі «Поромник» народного артиста України, зірку серіалу «Слуга народу» Станіслава Боклана. Про це ідеться у статті «Главкома» «Найдорожчий актор країни. Скільки коштує Стас Боклан».

Боклан не входить до трупи театру Лесі Українки і є запрошеною зіркою. Актор свого часу грав у столичному Молодому театрі, але коли до нього прийшла телесеріальна слава, він звільнився.

Повернення на театральну сцену Боклана підкріплене угодою з круглою сумою.

У розпорядженні «Главкома» опинився договір про надання послуг зі створення та реалізації художніх творів, підписаний між гендиректором театру Кирилом Кашліковим та актором Станіславом Бокланом. Згідно з документом, відомий актор заробить на п’єсі «Поромник» лише у поточному сезоні, який закінчиться у серпні 2025 року, 700 тис. грн ($17 тис.).

Гонорар актора поділений на дві частини: перша – 6,5 тис. грн за кожну репетицію у виставі; друга – 13 тис. за вихід у кожній виставі.

Важлива деталь. Боклан гратиме Малдуна – провідного персонажа п’єси. Інші головні ролі виконуватимуть відомі артисти трупи театру імені Лесі Українки: народні артисти Олександр Кобзар, Олександра Єна, Наталія Кудря, Ніна Ніжерадзе, Юрій Гребельник, Анатолій Ященко, Ксенія Ніколаєва, Олег Зам’ятін, Олександр Ганнотченко, заслужена артистка Олена Стефанська.

Варто наголосити: прем’єра «Поромника» у театрі призначена на 21-22 грудня. Режисером-постановником виступив сам гендиректор театру імені Лесі Українки Кирило Кашліков. Усі квитки на прем’єрні покази у грудні розкуплено. Найближчі вільні місця є на покази у 2025 році, ціни на квитки сягають 1 тис. грн.

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Теги: театр актор Кирило Кашліков сцена Станіслав Боклан

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