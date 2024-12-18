Українська кулінарна традиція потрапила до переліку нематеріальної культурної спадщини

Мацик і досі лишається поширеною стравою в деяких селах Рівненщини

Традиція приготування мацика, давньої української сиров’яленої м’ясної страви, поповнила перелік нематеріальної культурної спадщини. Про це повідомив Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради.

«На засіданні робочої групи при Рівненській облдержадміністрації визначили перелік 15 елементів нематеріальної культурної спадщини, які увійдуть до Обласного переліку елементів НКС. Серед них і «Традиція приготування мацика», яку ми подавали від Вараської громади», – йдеться в повідомлення.

Мацик – це давня українська сиров’ялена м’ясна страва. Готують її шляхом тривалого зберігання свинячого сечового міхура або шлунка, щільно заповненого м’ясом і приправленого спеціями.

У відомстві розповіли, що ця страва й досі поширена у селах Мульчиці, Собіщиці, Більська Воля, Березина, що на Рівненщині.

5 фото На весь екран







Мацик – це давня українська сиров’ялена м’ясна страва фото: Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради/Facebook

Нагадаємо, у березні цього року кавову традицію кримських татар додали до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.