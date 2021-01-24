Критики назвали найкращі українські вистави 2000-х (список)

Серед беззаперечних лідерів «Київського Рахунку» – Національний театр імені І. Франка

Рейтингове опитування українських театральних критиків «Київський рахунок» оприлюднило свої результати. Фахівці визначити кращі українські вистави 2000-х. Серед експертів театральні літописці не тільки з Києва, а також зі Львова та Харкова: Олег Вергеліс, Віталій Жежера, Ганна Веселовська, Анна Липківська, Майя Гарбузюк, Яна Партола, Юлія Бірзул, Ірина Чужинова, Олена Мигашко, Юрій Володарський, Ельвіра Загурська, Людмила Олтаржевська, Марина Котеленець, Алла Підлужна...

Згідно з підсумками «Київського рахунку», найкращим театром (де народилося найбільше знакових і найчастіше згаданих експертами постановок 2000-х) названо Київський Національний театр імені Івана Франка. На думку одного з експертів, відомого журналіста і впливового критика Олега Вергеліса, у випадку з франківцями має значення не тільки історичний топографічний фактор «першої сцени країни», мають значення і творчі фактори: потужна трупа цього театру, спроби цікавих режисерських пошуків, коли в театрі у різні сезони 2000-х з’явилися постановки Григорія Гладія, Віталія Малахова, Олександра Анурова, Анатолія Хостікоєва, Петра Ільченка, Андрія Приходька, Стаса Мойсєєва, Олега Ліпцина, Юрія Одинокого, Олександра Білозуба, Дмитра Богомазова.

Список переможців «Київського рахунку»

10 з 15 експертів відзначили виставу: «MORITURI TE SALUTANT», Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка (2013)

9 експертів відзначили виставу: «ПОГАНІ ДОРОГИ», ГО «Інститут театру «Шостий поверх» / Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра (2019) названо у 9 експертних списках.

7 експертів згадали вистави: «НАЦІЯ», Івано-Франківський академічний музично-драматичний театр ім. І. Франка (2010).

«ЕДІП. СОБАЧА БУДКА», ЦСМ ДАХ», Київ (2010).

«ВІЙ 2.0», Білиць-Арт центр / «Дикий театр», Київ (2014).

«СТАЛКЕРИ», Київський академічний Молодий театр / Київський академічний театр «Золоті ворота» (2015).

6 разів згадано вистави: «ГАМЛЕТ. СНИ», Харківський академічний драматичний театр імені Т. Шевченка (2002).

«ОДИН ДЕНЬ ІВАНА ДЕНИСОВИЧА», Харківський академічний драматичний театр ім. Т. Шевченка (2003).

«ЛІСОВА ПІСНЯ», Львівський академічний театр ім. Леся Курбаса (2011).

5 згадок експертів: «ЧЕТВЕРТА СЕСТРА», Київський академічний Молодий театр (2007).

«ТРИ СЕСТРЫ», Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра (2010).

«ВІЙ. ДОКУДРАМА», Чернігівський академічний український музично-драматичний театр ім. Т. Шевченка (2017).

«ПРЕКРАСНІ, ПРЕКРАСНІ, ПРЕКРАСНІ ЧАСИ», Перший академічний український театр для дітей та юнацтва, Львів (2018).

«ГАМЛЕТ», Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. І. Франка (2018).

4 експерта відзначили вистави: «БРАТИ КАРАМАЗОВИ», Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка (2004).

«ЧЕВЕНГУР», Харківський академічний театр ляльок ім. В. Афанасьєва (2012).

«ВЕСЕЛЬЕ СЕРДЕЧНОЕ, или КЕПКА С КАРАСЯМИ», Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра (2014).

Згадані 3 експертами: «МІСЯЦЬ КОХАННЯ», Харківський академічний драматичний театр ім. Т. Шевченка (2003).

«ДЯДЯ ВАНЯ», Київський академічний театр на Подолі (2003).

Проєкт «УКРАЇНА МІСТИЧНА»: «Пролог до „Макбета“» (2004), «Річард ІІІ. Пролог» (2005), «Король Лір. Пролог» (2006), ЦСМ «ДАХ», Київ.

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА», Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра (2005).

«СОЛОДКА ДАРУСЯ», Івано-Франківський академічний музично-драматичний театр ім. І. Франка (2008).

«МИНУЛОГО ЛІТА В ЧУЛИМСЬКУ», Київський академічний театр на Подолі (2011).

«ВОЙЦЕК. КАРНАВАЛ ПЛОТИ», Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра (2012).

«КОМЕДІЯ ПОМИЛОК», Чернігівський академічний український музично-драматичний театр ім. Т. Шевченка (2015).

«БУНА», КНУТКіТ ім. І. Карпенка-Карого / ЦСМ «ДАХ» / Національний драматичний театр ім. І. Франка (2016).

«ГОРЕ З РОЗУМУ», Київський академічний Молодий театр (2016).

«ТАТУ, ТИ МЕНЕ ЛЮБИВ?», Київський театр «Золоті ворота» (2017).

«КИЦЮНЯ», «Дикий театр», Київ (2018).

«VERBA», Національний драматичний театр ім. І. Франка (2018).

«ЧОРНОБИЛЬДОРФ», Нова опера (2020).

Згадані двічі: «ОТЕЛЛО», Національний драматичний театр ім. І. Франка (2002).

«ДЯДЯ ВАНЯ», Київський академічний Молодий театр (2003).

«ЕДІП», Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В.Василька (2003).

«ГОЛЬДОНІ. ВЕНЕЦІЯ», Харківський академічний драматичний театр ім. Т. Шевченка (2004).

«УКРАДЕНЕ ЩАСТЯ», Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я» (2004).

«РОБЕРТО ЗУККО», Київський театр "Вільна сцена" (2004).

«РОМЕО І ДЖУЛЬЄТТА. ФРАГМЕНТ», Харківський академічний драматичний театр ім. Т. Шевченка (2005).

«БЕРЕСТЕЧКО», Рівненський академічний музично-драматичний театр (2005).

«МОСКОВІАДА», Київський академічний Молодий театр (2006).

«ОЧІКУЮЧИ НА ГОДО», Львівський академічний театр ім. Леся Курбаса (2006).

«НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА», Київський театр драми і комедії на лівому березі Дніпра (2008).

«СЧАСТЬЕ», київський Новий драматичний театр на Печерську спільно з майстернею Андрія Білоуса (2010).

«ЛЬОВУШКА», Київський академічний театр на Подолі (2010).

«ГІМН ДЕМОКРАТИЧНОЇ МОЛОДІ», Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка (2011).

«НАТАШИНА МЕЧТА», Київський театр "Відкритий погляд" (2011).

«ЗАГАДКОВІ ВАРІАЦІЇ», Київський академічний Молодий театр (2013).

«ЛЮБОВ ЛЮДЕЙ», Київський академічний Молодий театр (2013).

«ДОВГИЙ РІЗДВЯНИЙ ОБІД», «Київ модерн-балет» (2014).

«ПОЙ, ЛОЛА, ПОЙ!», Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра (2015).

«ЖЕНИТЬБА», Харківський академічний театр ляльок ім. В. Афанасьєва (2015).

«СЛАВА ГЕРОЯМ», Київський театр "Золоті ворота"/ Івано-Франківський академічний музично-драматичний театр ім. І. Франка (2016).

«ОСКАР ТА РОЖЕВА ПАНІ», проект Івано-Франківського академічного музично-драматичного театру ім. І. Франка за підтримки міжнародного фонду «Відродження» (2016).

«ВИШНЕВИЙ САД», Харківський академічний театр ляльок ім. В. Афанасьєва (2016).

«ХАЗЯЇН», Миколаївський академічний український театр драми і музичної комедії (2016).

«ПІД НЕБОМ СИНІМ», Київський національний театр оперети (2017).

«ВОНА--ЗЕМЛЯ», Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка (2017).

«ОДРУЖЕННЯ», Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В. Василька (2018).

«ГОРИЗОНТ 200», Львівський драматичний театр ім. Лесі Українки (2018).

«СОБАЧЕ СЕРЦЕ», Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В. Василька (2020).

«КАМІННИЙ ГОСПОДАР», Київський академічний театр на Подолі (2020).

«ШИНЕЛЬ», Київський національний академічний Молодий театр (2020). Згадані один раз:

«ЩАСТЯ ПОРУЧ», Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В.Василька (2002).

«ЕДІП», Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В.Василька (2003).

«ГАМЛЕТ», Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В.Василька (2009).

«ЕНЕЇДА ХХІ», Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В. Василька (2019).

«МАРКІЗА де САД», Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка (2001).

«ІСТЕРІЯ», Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка (2004).

«SOLO-MEA», Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка (2005).

«НАТАЛКА ПОЛТАВКА», Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка (2005).

«ШЯКУНТАЛА», Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка (2006).

«КАВКАЗЬКЕ КРЕЙДЯНЕ КОЛО», Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка (2007).

«КАЙДАШЕВА СІМ'Я», Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка (2007).

«ДВІ КВІТКИ КОЛЬОРУ ІНДИГО», Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка (2009).

«МОЯ ПРОФЕСІЯ – СИНЬЙОР З ВИЩОГО СВІТУ», Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка (2014).

«ТАКА ЇЇ ДОЛЯ», Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка (2014).

«ЛІС», Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка (2015).

«КОРІОЛАН», Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка (2018).

«УКРАДЕНЕ ЩАСТЯ», Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка (2020).

«НЕ ПЛАЧТЕ ЗА МНОЮ НІКОЛИ…», копродукція Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка та Херсонського академічного українського музично-драматичного театру ім. М. Куліша (2015).

«НЕХАЙ ОДРАЗУ ДВОХ НЕ ЛЮБИТЬ...», Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра (2000).

«ЖЕНИТЬБА», Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра (2002).

«ТОРГОВЦЫ РЕЗИНОЙ», Київський театр драми і комедії на лівому березі Дніпра (2004).

«ОЧЕРЕДЬ», Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра (2006).

«ЛОЛИТА», Київський театр драми і комедії на лівому березі Дніпра (2008).

«ОПИСКИН. ФОМА!», Київський театр драми і комедії на лівому березі Дніпра (2012).

«ДВЕ ДАМОЧКИ В СТОРОНУ СЕВЕРА», Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра (2013).

«ЖИТТЯ ПОПЕРЕДУ», Київський театр драми і комедії на лівому березі Дніпра (2017).

«ДІМ НА КРАЮ ДУШІ», Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра (2018).

«СІМЕЙНИЙ АЛЬБОМ», Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра (2019).

«НА ДНІ», Київський академічний театр на Подолі (2011).

«ЛИСТ БОГУ», Київський академічний театр на Подолі (2012).

«ТРАГЕДІЯ ГАМЛЕТА, ПРИНЦА ДАНСЬКОГО», Київський академічний Молодий театр (2000).

«ЛЕВ І ЛЕВИЦЯ» («Поганські святі»), Київський академічний Молодий театр (2001).

«ХОРОВОД ЛЮБОВІ», Київський академічний Молодий театр (2002).

«ОДНОРУКИЙ», Київський академічний Молодий театр (2016).

«САША, ВИНЕСИ СМІТТЯ», Київський академічний Молодий театр (2017).

«ЛІСОВА ПІСНЯ», Київський академічний театр на Липках (2005).

«ШИНЕЛЬ», Київський академічний театр на Липках (2009).

«НАШЕ МІСТЕЧКО», Київський академічний театр Липках (2014).

«НАСМЕШЛИВОЕ МОЕ СЧАСТЬЕ», Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки (2003).

«МАСКАРАД», Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки (2004).

«БАБЬЕ ЛЕТО», Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки (2007).

«МЕЛОЧИ ЖИЗНИ», Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки (2015).

«КАРТИНКИ З ВИСТАВКИ», Національна опера України ім. Т. Шевченка (2002).

«КАРМЕН TV», «Київ модерн-балет» (2006).

«ПАЛАТА №6», «Київ модерн-балет» (2008).

«СПЛЯЧА КРАСУНЯ», Київ модерн-балет (2018).

«В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ», ЦСМ «ДАХ», Київ (2001).

«ЛЮДИНА-ПОДУШКА», ЦСМ «ДАХ», Київ (2013).

«ЛОЕНГРІН», Львівський національний театр опери та балету ім. С. Крушельницької (2019).

«МАРКО ПРОКЛЯТИЙ», Львівський академічний театр ім. Леся Курбаса (2001).

«НАРКІС», Львівський академічний театр ім. Леся Курбаса (2005).

«АМНЕЗІЯ, або МАЛЕНЬКІ ПОДРУЖНІ ЗЛОЧИНИ», Львівський театр ім. Леся Курбаса (2008)

«ТАК КАЗАВ ЗАРАТУСТРА», Львівський театр ім. Леся Курбаса (2013).

«В БАРАБАННОМ ПЕРЕУЛКЕ», Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я» (2000).

«МНЕ ТЕСНО В ИМЕНИ СВОЕМ…», Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я» (2004).

«ДЕПО ПІВНІЧНЕ», Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я» (2010).

«ЖІНКА З МИНУЛОГО», Київський театр «Вільна сцена» (2007).

«ЗА ДВОМА ЗАЙЦЯМИ», Київський національний академічний театр оперети (2011).

«ТРИ СЕСТРИ», Київський театр "Мізантроп" (2015).

«КОРОЛЬ УБЮ», Київський театр "Мізантроп" (2018).

«БУТИ ЗНИЗУ», «Дикий театр», Київ (2016).

«ВІТАЛІК», «Дикий театр», Київ (2017).

«ХОЛОДНА М’ЯТА», Український малий драматичний театр, Київ (2018).

«ЕНЕЇДА», Івано-Франківський академічний музично-драматичний театр ім. І. Франка (2014).

«ДВАНАДЦЯТА НІЧ, або ЩО ЗАХОЧЕТЕ», Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка (2019).

«ЛЕНІН LOVE, СТАЛІН LOVE», Черкаський академічний музично-драматичний театр ім. Т. Шевченка (2008).

«ВОЙЦЕК», Черкаський академічний музично-драматичний театр ім. Т. Шевченка (2008).

«МАРТИН БОРУЛЯ», Волинський український музично-драматичний театр ім. Т. Шевченка (2004).

«ВОЙЦЕК», Харківський академічний драматичний театр ім. Т. Шевченка (2007).

«МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ», Харківський академічний театр ляльок ім. В. Афанасьєва (2017).

«ГАМЛЕТ», Харківський академічний театр ляльок ім. В. Афанасьєва (2018).

«СОЛОДКА ДАРУСЯ», Чернівецький український музично-драматичний театр ім. Ольги Кобилянської (2008).

«БІЛА ВОРОНА», Рівненський академічний український музично-драматичний театр (2015).

«СЛАВА ГЕРОЯМ», Донецький академічний обласний драматичний театр (м. Маріуполь) (2015).

«НІЧ ПЕРЕД РІЗДВОМ», Чернігівський український музично-драматичний театр ім. Т. Шевченка (2015).

«БАБА ПРІСЯ», Львівський драматичний театр ім. Лесі Українки (2015).

«ГОЛОДНА КРОВ», Дніпровський молодіжний театр «Віримо!» (2008).

«ГАМЛЕТ», Львівський академічний театр естрадних мініатюр «І люди, і ляльки» (2017).

«ПРО МИШЕЙ ТА ЛЮДЕЙ», Театральна компанія «Бенюк і Хостікоєв» (2004).

«КОРОЛЕВА КРАСИ», Київський академічний театр «Золоті ворота» (2015).

«ФРЕКЕН ЮЛІЯ», Київський академічний театр «Золоті ворота» (2018).

«ОСКАР», Київський муніципальний академічний театр ляльок (2015).

«РАСПУТНИК», київський Новий драматичний театр на Печерську (2009).

«ЙОВ», Нова опера (2015).

«ВРЕМЯ», київський театр "U!ZAHVATI" (2018).

«ОСТАННІЙ ВАГОН», спільний проект Національного театру ім. Івана Франка та Міжнародної антинаркотичної асоціації (2015).

«ОПОЛЧЕНЦІ», київський PostPlay театр (2015).

«ГАМЛЕТ. BABYLON», колаборація української компанії Dollmen та швейцарської Korpüs Animüs (2014).

«МІЙ ДІД КОПАВ, МІЙ БАТЬКО КОПАВ, А Я НЕ БУДУ», копродукція, створена в рамках польсько-українського перформативного проєкту «Мапи страху /Мапи ідентичності» (2016).

«МАПА ІДЕНТИЧНОСТІ / МОВА ВОРОЖНЕЧІ», майстерня Антона Романова НЕТЕАТР -- перформанс Антона Романова (2017).

«ДІДОНА І ЕНЕЙ», Open Opera Ukraine (2017).

«ПЕНІТА. Опера», незалежний проект за підтримки програми Culture Bridges (2019).

«МАЛЕНЬКА П`ЄСА ПРО ЗРАДУ», Харківський театр-студія «Арабески» (2001).

«ХУЛІЯ СЛАВЛЮ», Харківський «Театр 19» (2003).

«ПРИГОДА ВЕДМЕДИКІВ ПАНДА, ЯКУ РОЗПОВІВ ОДИН САКСОФОНІСТ, ЯКИЙ МАВ ПОДРУЖКУ У ФРАНКФУРТІ», Харківський театр «P.S» (2005).

«ТАК, МІЙ ФЮРЕРЕ», театр при галереї DE FACTO, Харків (2014).

«ДЕПЕШ МОД», Харківський театр для дітей та юнацтва (2016).

За версією «Київського рахунку» , найкраща українська вистава 2000-х з явилася саме на «першій сцені» франківців , це постановка за творами Василя Стефаника Morituri te salytаnt, а кращим режисером 2000-х (за версією експертів) єпостановник цієї ж вистави Дмитро Богомазов, головний режисер Національного театру імені Івана Франка (відзначені також його спектаклі в Одесі і на київських сценах, в ТЮГу та Театрі драми і комедії).

За словами Олега Вергеліса, «Київський рахунок» – проект важливий (для театральної спільноти) і прозорий, він дозволяє відчувати «пульс» театрального життя, враховуючи різні думки-враження різних театральних літописців, теоретиків та практиків сучасного театру. До того ж цей рейтинг не пов’язаний веригами залежності від державних інституцій, це творча авторська ініціатива, яку варто розвивати, навіть за нинішніх обставин карантинних випробувань для всіх вітчизняних (і світових) театрів. «Мені особисто цікаво дізнатися думки і підсумки колег, адже моя книжка «Українська драма. Епізоди» (2016) була присвячена саме нашому першому театральному десятиліттю 2000-х. Приємно, що нотатки про знакові вітчизняні вистави 2000-х є і на сторінках «Української драми» – від «Гамлета» Андрія Жолдака до «Нації» Ростислава Держипільського, від «Сталкерів» Стаса Жиркова до «Лісової Пісні» Андрія Приходька.

Рейтингове опитування українських театральних критиків «Київський рахунок» ініційоване ще 2004 року відомим театрознавцем Сергієм Васильєвим. Після певної перерви «Київський рахунок» відновив активність вже 2018 року.

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