Фестиваль Contemporary music days in Vinnytsia-2019 вразив гучними прем’єрами



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Гучними оваціями 20 жовтня у Вінниці завершився 18-й фестиваль сучасної музики Contemporary music days in Vinnytsia-2019

Цього року фестиваль проходив за підтримки Українського культурного фонду, Вінницького міського голови Сергія Моргунова та Вінницької міської ради, тому абсолютно на усі події глядачі мали змогу потрапити безкоштовно.

Протягом чотирьох днів фестиваль вражав гучними прем’єрами, унікальними авторськими проектами, ексклюзивними новаторськими підходами, сміливими експериментами та сучасним мистецтвом.

«Ми дякуємо усім українським митцям, виконавцям і нашим найкращим глядачам, які ці чотири дні провели разом із нами. Кожен день цьогорічного фестивалю дійсно був незабутнім, повним надзвичайних сюрпризів і головне – високомистецьких професійних проектів, які сьогодні промовисто доводять, що сучасний український концептуальний музичний продукт може гідно позиціонуватись на світовому мистецькому ринку, яскраво й потужно презентуючи Україну у контексті європейської культури. Більше того - сучасне українське мистецтво, яке особливо розквітло після Революції Гідності, зараз навіть випереджає світові тенденції! Україна має дуже високий індекс креативного потенціалу і чотири унікальні проекти, які були показані на Contemporary music days in Vinnytsia-2019, це довели», - відзначила засновниця фестивалю, заслужена артистка України Ірина Френкель.

«Ми щасливі, що абсолютно кожний день фестивалю фінішував повними залами, вигуками «Браво!» й гучними оплесками вражених глядачів, які аплодували усім артистам, стоячи. Це вкотре доводить, що Вінниця – дійсно дуже музичне місто, жителі якого жадають нових яскравих вражень. І їх на концертах нашого фестивалю всі отримали сповна! Завдяки потужній підтримці Українського культурного фонду, Сергія Моргунова та Вінницької міської ради цьогорічна програма фестивалю була надзвичайно сильною, цікавою та багатогранною. Щодня ми презентували проекти, які вражали неординарним синтезом мистецьких стилів, блискучим виконанням найкращих артистів та грою світла, кольору й тіні. Ми щасливі, що досягли усіх цілей, які ставили перед собою. Представивши унікальні прем’єри, ми презентували зріз сучасного музичного мистецтва України, сформували нові партнерства серед молодих музикантів, забезпечили обмін досвідом між регіонами України у напрямку сучасного музичного мистецтва, відкрили нові імена і подарували незабутні враження усім глядачам», - підбиває підсумки куратор цьогорічного фестивалю Володимир Черевик.

На відкритті фестивалю вінничани та гості міста побачили приголомшливий музично-театральний перформанс «Страсті за дівчинкою із сірниками», який за мотивами шедевру Девіда Ленга «The little match girl passion», що був удостоєний «Греммі» та Пулітцерівської премії, в Україні разом із вокальним ансамблем Alter Ratio поставив знаменитий український режисер Дмитро Костюмінський.

Неймовірними творами сучасних українських композиторів Святослава Луньова, Олега Безбородька, Любави Сидоренко, Геннадія Ляшенка, Максима Шалигіна, Валентина Сильвестрова й Богдани Фроляк глядачі насолоджувалися під час концерту «Венера у хутрі», героями якого стали музиканти надзвичайного Ukrainian Festival Orchestra і талановитий диригент Іван Остапович.

Шквал емоцій публіки викликала глибока й новаторська прем’єра в Україні моноопери «Леді Лазарус», яку на фестивалі представили режисерка та художниця-постановниця Юлія Журавкова, композиторка Людмила Юріна, знаменита оперна співачка Анна Зарецька (сопрано), видатний піаніст Віталій Лиман, балетмейстер-постановник В'ячеслав Вітковський і танцівниці-хореографи Дарина Загреба й Серафима Напреєнко. У неймовірній постановці, поставленій за творами культової американської поетеси Сильвії Плат, Джеймса Джойса та Річарда Баха, сучасна музика була мистецьки поєднана із чуттєвою contemp-хореографією, оперним співом, електронно-фортепіанними експериментами й містично-химерними декораціями, повними цікавих деталей і зашифрованих символів.

А на закритті фестивалю відбувся допрем’єрний показ концертного виконання однієї з найбільш складних і масштабних опер в українському репертуарі – «Ярослав Мудрий» Георгія Майбороди.

У новій опері, яку презентували найкращі солісти, диригент-постановник Тарас Мартиник, Академічний симфонічний оркестр Хмельницької обласної філармонії та Академічний ансамбль пісні і танцю «Козаки Поділля», Ярослав Мудрий постав у різні моменти свого бурхливого й наповненого подіями життя. На фоні виразних історичних подій розкрився внутрішній світ князя-мислителя, будівничого і воїна, який крок за кроком переборює підступні інтриги своїх ворогів і недругів.

«Ми пропонуємо по-новому поглянути на цього генія, який уже майже тисячу років є взірцем українського державотворення. Із постановочною групою ми взяли на себе відповідальність і змінили фінал опери Майбороди, щоб кожен із глядачів зміг разом із нами проскандувати звернення Ярослава Мудрого через тисячоліття до послів сусідньої держави», - звертає увагу режисерка-постановниця Богдана Латчук.