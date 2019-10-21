«Дно. Крапка». Вакарчук розкритикував «95 Квартал» за номер про підпал будинку Гонтаревої



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Святослав Вакарчук коротко висловився про скандальний виступ Хору Верьовки на шоу 95 Кварталу

Інших коментарів нардеп і співак не написав

Народний депутат, лідер партії «Голос» та соліст гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук вважає негідним номер студії «Квартал 95» про підпал будинку ексголови Національного банку Валерії Гонтаревої

Про це він написав на своїй Твіттер-сторінці.

«Історія з кварталом і хором – дно. Крапка», – написав Вакарчук.

Історія з кварталом і хором-дно. Крапка. — Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 21 октября 2019 г.

Відео скандального виступу 95 Кварталу і Хору Верьовки дивіться тут.

Нагадаємо, учасники «Кварталу 95» разом з Національним академічним хором імені Верьовки в останньому випуску «Вечірнього кварталу» заспівали пісню «Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала».

Актор Євгеній Кошовий назвав цей виступ «запальним фолком», а його колега Степан Казанін – «яскравою подією». Сама пісня стосувалася нещодавнього підпалу будинку колишньої голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.

Міністр культури України Володимир Бородянський вже вибачився перед Гонтаревою за хор імені Верьовки, зазначивши, що йому соромно.

Ексглава НБУ Гонтарева заявила, що «щодо цинізму «95 Кварталу» сумнівів давно нема. Але участь у цьому народного хору, це вже сором для всієї країни».

У Верховній Раді вимагають вибачень від хору Верьовки через скандальну пісню про Гонтареву.

У свою чергу український олігарх Ігор Коломойський заявив, що номер йому «дуже сподобався».

Міністр економіки Тимофій Милованов побачив небезпеку для інвестклімату України через скандальний виступ 95 кварталу і хору Верьовки.



