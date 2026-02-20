Українські театри й цирки отримали новий статус. Що це означає?

Реорганізовано 14 закладів культури у Києві, Львові, Харкові, Запоріжжі, Одесі й Дніпрі

Мінкульт розпочав реорганізацію театрів, цирків та інших установ. До 28 лютого усі заклади культури, які мали статус державного підприємства, мають стати державними некомерційними товариствами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на накази Мінкульту.

Станом на момент публікації вже ухвалено рішення про реорганізацію 14 закладів культури у Києві, Львові, Харкові, Запоріжжі, Одесі й Дніпрі, а саме:

Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка

Національний академічний театр опери та балету України імені Т. Г. Шевченка

Національний цирк України

Національний одеський філармонійний оркестр

Одеський державний цирк

Запорізький державний цирк

Дирекція пересувних циркових колективів України

Дніпровський державний цирк

Державна циркова компанія України

Харківський державний цирк імені Ф.Д. Яшинова

Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка

Львівський державний цирк

Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки

Згідно з наказами Мінкульту, у цирках і театрах буде створено комісії з перетворення держпідприємств у державні некомерційні товариства, їх очолять керівники культурних установ, а також комісії з інвентаризації майна. Серед їхніх задач: розробити проєкт плану реорганізації, повідомити працівників про зміну умов праці, підготувати перелік наявного в них державного майна, створити проєкт статуту тощо.

У коментарі «Главкому» Олександр Фоменко, начальник бюро театральних та міжнародних проєктів Національного драматичного театру імені Марії Заньковецької, розповів, що така зміна статусу – частина перехідного періоду до вступу України до Європейського Союзу.

«В Україні більш ніж 3,5 тисячі державних підприємств, натомість у Польщі їх усього 160. На жаль, так склалося, що національні театри й інші заклади культури теж були в статусі державних підприємств, тож зараз триває ця реорганізація. Фактично на нашу діяльність це не вплине – театр як працював, так і працює. Натомість, звичайно, це сприяє нашій інтеграції в європейський мистецький світ», – пояснив Фоменко.

За його словами, реорганізація також дозволить Театру Заньковецької бути більш відкритим для міжнародних грантів та інвестицій, оскільки західним партнерам більш зрозуміла юридична форма «державне некомерційне товариство». «Ми часто стикаємося з тим, що наша система достатньо сильно відрізняється від європейської. Це стосується і формату документів і решти всього. Вочевидь, нам треба робити кроки, щоб бути для них (європейських партнерів – «Главком») зрозумілішими, говорити з ними однією мовою і користуватися одними й тими самими інструментами та процесами», – наголосив начальник відділу.

Водночас на виробничі процеси Театру Заньковецьої новий статус ніяк не вплине, уточнив Фоменко: «Усі залишаються на своїх місцях, ніхто нікого не звільняє, театр працює в штатному режимі».

Заступник гендиректора з юридичних питань Театру Заньковецької Богдан Деленко пояснив: реорганізація закладів культури пов’язана з тим, що у 2025 році було ліквідовано Господарський кодекс України. Нині українське законодавство вже не передбачає такої організаційно-правової форми, як державне підприємство, тож усі установи з таким статусом мають реорганізуватися в державні некомерційні товариства до 28 лютого цього року.

Нагадаємо, 28 серпня 2025 року втратив чинність Господарський кодекс України. Відповідне рішення було ухвалено ще в січні 2025 року. Для адаптації законодавства до змін діє трирічний перехідний період, протягом якого зберігатимуть чинність окремі положення Господарського кодексу. Протягом перших шести місяців перехідного періоду всі державні підприємства України мають бути перетворені в акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю зі 100% державною власністю й подібні сучасні корпоративні форми, що відповідають європейським стандартам ведення бізнесу.