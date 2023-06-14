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Наслідки підриву ГЕС. Мінкульт повідомив про розкрадання археологічної спадщини

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Наслідки підриву ГЕС. Мінкульт повідомив про розкрадання археологічної спадщини
За часів створення Каховського водосховища під його водами опинилися археологічні об‘єкти різних періодів
фото: Енергоатом

На території декількох областей активізувалися грабіжники, що вишукують цінні археологічні об‘єкти

Підрив Каховської ГЕС спричинив розкрадання археологічної спадщини України. Сотні об’єктів культурного надбання були пошкоджені, затоплені або знищені. Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.

Як зазначається, різке падіння рівня води після підриву дамби, розмивання берегів і затоплення територій нижче за течією Дніпра спричинило критичну ситуацію з охороною археологічної спадщини. Відомство нагадало, що за часів створення Каховського водосховища під його водами опинилися археологічні об‘єкти різних періодів.

«Чи не найбільших втрат внаслідок спричиненої росіянами катастрофи може зазнати безцінна археологічна спадщина України. На території Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, а також Одеської областей активізувалися копачі-грабіжники, які визбирують цінні предмети за допомогою металодетекторів», – ідеться в повідомленні Мінкульту.

Задля моніторингу, фіксації пошкоджень та інших невідкладних робіт буде об‘єднано науковців-археологів, музейників, пам‘ятко- та правоохоронців.

Мінкульт підкреслив, що роботи з моніторингу та фіксації стану об‘єктів тривають від перших днів зміни рівня води у Каховському водосховищі, зокрема у Запоріжжі.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка розташована за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині.

Як повідомлялося, Україна розпочинає будівництво магістральних водогонів для забезпечення півдня країни водою.

За попередніми оцінками, внаслідок терористичного акту росіянами на Каховській ГЕС, на Херсонщині буде затоплено орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель на правобережжі, а також у декілька разів більше на лівому березі області, який зараз перебуває під окупацією. 

Крім того, техногенна катастрофа зупинить водопостачання 31 системи зрошення полів Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей. 

Негативні наслідки знищення Каховської ГЕС будуть і для рибного господарства. Уже фіксується загибель риб, як молоді, так і дорослих особин. Щойно закінчився період нересту і внаслідок падіння рівня води ікра висохне на змілілих ділянках. 

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Теги: Мінкульт культурна спадщина Каховська ГЕС

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