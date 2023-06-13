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Ситуація на Херсонщині: влада ввела нові обмеження для населення

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ситуація на Херсонщині: влада ввела нові обмеження для населення
Херсонщина потерпає від наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС
фото: DW

Задля убезпечення людей від мін та уникнення мародерства у регіоні вводиться низка заборон

Рівень води на затоплених ділянках Херсонщини стрімко падає. Однак регіон готується до наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС – запроваджено нові обмеження для населення. Про це повідомив голова ОВА Херсонської області Олександр Прокудін.

«Рівень води стрімко падає, і ми готуємось до наслідків, які по собі залишить велика вода», – заявив посадовець.

Так, задля убезпечення людей від мін та уникнення мародерства у регіоні запроваджено низку заходів.

По-перше, у мікрорайонах Корабел та Нафтогавань запроваджено заборону на в’їзд туди громадян.

«Лише після обстежень цих районів і з’ясування безпекової ситуації відкриваємо доступ на в’їзд громадян, які мають відповідну реєстрацію або винаймають там житло», – додав Прокудін.

Заборона стосується також в’їзду громадян в інші населені пункти області, де відбулося часткове або повне затоплення.

«Друге: для мешканців, які були на острові і Нафтогавані, з 13 по 19 червня встановлюється комендантська година з 15:00 до 12:00», – зазначив голова області.

Крім того, вводиться заборона на відвідування місць масового відпочинку: лісів, пляжів, водоймищ.

«Встановлюємо жорсткий контроль за недопущенням стихійного продажу водних біоресурсів – риби, раків тощо», – підкреслив Прокудін.

Нагадаємо, 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За перші п'ять годин вода досягла критичного рівня. Почалася евакуація з небезпечних районів. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

До слова, Організація об'єднаних націй уже постачає гуманітарну допомогу на правий берег Дніпра постраждалої від повені Херсонщини. Також сформована місія для лівого берега, чекає гарантій безпеки від РФ. 

Теги: населення комендантська година Херсонщина Каховська ГЕС

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