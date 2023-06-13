Ситуація на Херсонщині: влада ввела нові обмеження для населення
Задля убезпечення людей від мін та уникнення мародерства у регіоні вводиться низка заборон
Рівень води на затоплених ділянках Херсонщини стрімко падає. Однак регіон готується до наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС – запроваджено нові обмеження для населення. Про це повідомив голова ОВА Херсонської області Олександр Прокудін.
«Рівень води стрімко падає, і ми готуємось до наслідків, які по собі залишить велика вода», – заявив посадовець.
Так, задля убезпечення людей від мін та уникнення мародерства у регіоні запроваджено низку заходів.
По-перше, у мікрорайонах Корабел та Нафтогавань запроваджено заборону на в’їзд туди громадян.
«Лише після обстежень цих районів і з’ясування безпекової ситуації відкриваємо доступ на в’їзд громадян, які мають відповідну реєстрацію або винаймають там житло», – додав Прокудін.
Заборона стосується також в’їзду громадян в інші населені пункти області, де відбулося часткове або повне затоплення.
«Друге: для мешканців, які були на острові і Нафтогавані, з 13 по 19 червня встановлюється комендантська година з 15:00 до 12:00», – зазначив голова області.
Крім того, вводиться заборона на відвідування місць масового відпочинку: лісів, пляжів, водоймищ.
«Встановлюємо жорсткий контроль за недопущенням стихійного продажу водних біоресурсів – риби, раків тощо», – підкреслив Прокудін.
Нагадаємо, 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За перші п'ять годин вода досягла критичного рівня. Почалася евакуація з небезпечних районів. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.
До слова, Організація об'єднаних націй уже постачає гуманітарну допомогу на правий берег Дніпра постраждалої від повені Херсонщини. Також сформована місія для лівого берега, чекає гарантій безпеки від РФ.
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