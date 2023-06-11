Представники Міжнародного кримінального суду відвідали затоплену Антонівку й Херсон

Розпочато розслідування та документування злочину росіян на Каховській ГЕС

Співробітники Міжнародного кримінального суду приїхали до Антонівки й Херсону, затоплених через підрив окупантами Каховської гідроелектростанції. Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, ситуація в регіоні дуже складна. Під воду пішли цілі населені пункти, райони міста Херсон та небезпечні об'єкти: три кладовища, термінали зберігання нафтопродуктів, сміттєзвалище. Приблизно 450 тонн турбінного мастила потрапили у води Дніпра та Чорного моря.

«Розпочали розслідування та документування цього жахливого злочину в перші години після катастрофи. З урахуванням складності ситуації я створив безпрецедентну за чисельністю групу прокурорів. До неї увійшли 172 прокурори з чотирьох обласних прокуратур, Спеціалізованої екологічної прокуратури та Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту. Аналогічно діємо і щодо міжвідомчої слідчої групи. До її складу увійдуть 285 слідчих Служби безпеки та Національної поліції з кількох регіонів і центрального апарату. Також долучаємо провідних світових експертів», – звітував Костін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він додав, що до розслідування приєдналися колеги з Міжнародного кримінального суду.

«Відвідали з ними затоплену Антонівку та Херсон. Ми повністю відкриті до співпраці. Надаємо всі необхідні докази та інформацію. Все, щоб Офіс Прокурора МКС мав можливість провести незалежне та об’єктивне розслідування», – заявив генпрокурор.

Нагадаємо, 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За перші п'ять годин вода досягла критичного рівня. Почалася евакуація з небезпечних районів. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Підтопленими станом на ранок 11 червня залишаються 32 деокуповані населені пункти. У воді – 3 784 оселі. Вода потроху відступає, рівень наразі становить чотири метри 19 сантиметрів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, унаслідок підриву Каховської ГЕС склади зброї російських загарбників на лівому березі Херсонської області змило водою – течія несе в море боєприпаси й міни. Крім того, екологи виявили опріснення морської води на узбережжі Одещини.

До слова, у результаті підриву Каховської ГЕС втрачено понад третину води з Каховського водосховища, а Кримський півострів тепер можуть спіткати проблеми з доступом до прісної води.