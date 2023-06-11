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Представники Міжнародного кримінального суду відвідали затоплену Антонівку й Херсон

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Представники Міжнародного кримінального суду відвідали затоплену Антонівку й Херсон
Представники МКС спільно з українською слідчою групою встановлюють деталі злочину на Каховській ГЕС
фото: Facebook / Андрій Костін

Розпочато розслідування та документування злочину росіян на Каховській ГЕС

Співробітники Міжнародного кримінального суду приїхали до Антонівки й Херсону, затоплених через підрив окупантами Каховської гідроелектростанції. Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

За його словами, ситуація в регіоні дуже складна. Під воду пішли цілі населені пункти, райони міста Херсон та небезпечні об'єкти: три кладовища, термінали зберігання нафтопродуктів, сміттєзвалище. Приблизно 450 тонн турбінного мастила потрапили у води Дніпра та Чорного моря.

«Розпочали розслідування та документування цього жахливого злочину в перші години після катастрофи. З урахуванням складності ситуації я створив безпрецедентну за чисельністю групу прокурорів. До неї увійшли 172 прокурори з чотирьох обласних прокуратур, Спеціалізованої екологічної прокуратури та Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту. Аналогічно діємо і щодо міжвідомчої слідчої групи. До її складу увійдуть 285 слідчих Служби безпеки та Національної поліції з кількох регіонів і центрального апарату. Також долучаємо провідних світових експертів», – звітував Костін.

Він додав, що до розслідування приєдналися колеги з Міжнародного кримінального суду.

«Відвідали з ними затоплену Антонівку та Херсон. Ми повністю відкриті до співпраці. Надаємо всі необхідні докази та інформацію. Все, щоб Офіс Прокурора МКС мав можливість провести незалежне та об’єктивне розслідування», – заявив генпрокурор.

Нагадаємо, 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За перші п'ять годин вода досягла критичного рівня. Почалася евакуація з небезпечних районів. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Підтопленими станом на ранок 11 червня залишаються 32 деокуповані населені пункти. У воді – 3 784 оселі. Вода потроху відступає, рівень наразі становить чотири метри 19 сантиметрів. 

Як повідомлялося, унаслідок підриву Каховської ГЕС склади зброї російських загарбників на лівому березі Херсонської області змило водою – течія несе в море боєприпаси й міни. Крім того, екологи виявили опріснення морської води на узбережжі Одещини.

До слова, у результаті підриву Каховської ГЕС втрачено понад третину води з Каховського водосховища, а Кримський півострів тепер можуть спіткати проблеми з доступом до прісної води

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Теги: Генпрокурор розслідування Каховська ГЕС Міжнародний кримінальний суд

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