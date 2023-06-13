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Трагедія на Херсонщині: яка ситуація наразі (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Трагедія на Херсонщині: яка ситуація наразі (фото)
На правобережжі залишаються підтопленими 3600 будинків у 31 населеному пункті
фото: Петро Батанов

На Лівому березі ситуація критична – під водою 17 населених пунктів, проте окупанти не поспішають рятувати людей.

Восьму добу на Херсонщині борються з наслідками російського теракту на Каховській ГЕС: стало відомо про ще двох загиблих людей у Херсоні. Загалом вже 10 жертв і 20 поранених. Безвісти зниклим вважаються 42 людини.

«Вода потроху відступає – зараз рівень 2,70 м, а це на 27 см менше ніж вчора», – повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Рятувальники та волонтери евакуюють постраждалих від російського теракту
Рятувальники та волонтери евакуюють постраждалих від російського теракту
фото: Петро Батанов
Місцеві мешканці у розпачі
Місцеві мешканці у розпачі
фото: Петро Батанов

На правобережжі залишаються підтопленими 3600 будинків у 31 населеному пункті.

Люди рятують і своїх домашніх улюбленців
Люди рятують і своїх домашніх улюбленців
фото: Петро Батанов

Понад 2700 людей врятували й розселили в тимчасових пунктах евакуації або вивезли до інших регіонів.

На Лівому березі ситуація критична – під водою 17 населених пунктів. Окупанти не поспішають рятувати людей. Натомість Україні вдалося евакуювати з Лівобережжя 133 людини.

Жителі Херсонщини радіють допомозі небайдужих українців
Жителі Херсонщини радіють допомозі небайдужих українців
фото: Петро Батанов

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Каховську ГЕС повністю зруйновано – станція відновленню не підлягає. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на $1 млрд, не рахуючи витрат на відновлення греблі й затоплених територій. 

Крім того, у результаті підриву Каховської ГЕС втрачено понад третину води з Каховського водосховища, а Кримський півострів тепер можуть спіткати проблеми з доступом до прісної води

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Теги: Херсонщина евакуація Каховська ГЕС

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