Z-блогер розкрив деталі підготовки окупантами підриву Каховської ГЕС (аудіо)

Є свідчення, що російські військові знали про майбутній теракт та завчасно евакуювалися

Кримський блогер-колаборант Олександр Таліпов у повідомленні на своєму телеграм-каналі розкрив подробиці підготовки окупантами підриву Каховської ГЕС. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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Зокрема, Таліпов обурився дописами так званих російських «військових блогерів», які повідомляли, що особовий склад окупантів кинули на островах і вони «в критичному стані ледь не на дерева залізли».

Насправді, як пояснив Таліпов, це все фейк: «Зв’язався з нашими хлопцями. З островів вийшли всі. О третій ночі вже нікого не було. Втрат жодних немає. Тому вся інформація, яка публікується в цьому ключі, нахабна брехня».

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Розвідка зазначає, що це – пряме свідчення, що російські військові знали про майбутній теракт та завчасно оголосили евакуацію.

«Є висока вірогідність, що після широкого розголосу цієї інформації, Таліпова традиційно спробують оголосити «ворогом народу» чи «агентом українських спецслужб». Втім, кількість подібних свідчень дедалі зростає. Всі вони стануть додатковими доказами на майбутньому трибуналі», – додало ГУР.

Олександр Таліпов – кримський Z-блогер. Засновник та автор ресурсу «кримський смерш», який займається переслідуванням проукраїнськи налаштованих жителів Криму.

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Нагадаємо, 6 червня Каховську ГЕС підірвали окупанти. Білий дім заявив, що відповідальність за руйнування Каховської ГЕС несе виключно Росія. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.