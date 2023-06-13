Наслідки підриву Каховської ГЕС. Україна розпочинає будівництво магістральних водогонів

Уряд вже виділив майже 2,5 млрд грн, щоб забезпечити південь України водою

Розпочинається будівництво магістральних водогонів для забезпечення півдня України водою, на це Кабінет Міністрів уже виділив майже 2,5 млрд грн. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду.

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«Уряд України вже виділив майже 2,5 млрд грн, щоб забезпечити південь нашої країни водою. Розпочинаємо будівництво нових магістральних водогонів, проводимо оцінку збитків та формуємо список постраждалих громад, забезпечуємо підвезення питної води, готуємо рішення про виплати постраждалим українцям», – сказав Шмигаль.

Також Кабмін мав сьогодні розглянути розпорядження щодо необхідності з боку місцевої влади Херсонщини організувати роботи з обстеження пошкоджених будівель і споруд.

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«Мають працювати спеціальні комісії та достатньо людей, щоб швидко обстежити руйнування, а також мають бути проведені розрахунки для подальшого відновлення житла людей», – додав прем’єр.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомило, що за попередніми оцінками, внаслідок терористичного акту росіянами на Каховській ГЕС, передбачає на Херсонщині затоплення орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель на правобережжі. А також в декілька разів більше на лівому березі області, який зараз перебуває під окупацією. Про це йдеться на сайті Мінагрополітики. Крім того, техногенна катастрофа зупинить водопостачання 31 системи зрошення полів Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей.

У 2023 році на правому березі Дніпра працюють лише 13 зрошувальних систем. Терористичний акт на Каховській ГЕС фактично залишив без джерела води 94% зрошувальних систем в Херсонській, 74% – в Запорізькій та 30% – в Дніпропетровській областях. Знищення Каховської ГЕС призведе до того, що поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі. Без Каховського водосховища постраждають не лише аграрії та водокористувачі, а й джерела питного водопостачання населених пунктів.

Негативні наслідки знищення Каховської ГЕС також будуть і для рибного господарства. Вже фіксується загибель риб, як молоді, так і дорослих особин. Щойно закінчився період нересту і внаслідок падіння рівня води ікра висохне на змілілих ділянках.