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Яка роль Абрамовича між Путіним та Україною: пояснення The Wall Street Journal

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Яка роль Абрамовича між Путіним та Україною: пояснення The Wall Street Journal
Абрамович доводить до Путіна позицію Києва, а потім доносить думку Кремля до української сторони, пишуть ЗМІ
фото з відкритих джрел

За даними ЗМІ, Путін особисто «благословив» Абрамовича виступити посередником

Російський бізнесмен Роман Абрамович, який брав участь у мирних переговорах між Росією та Україною, продовжує брати участь у контактах між країнами, але тепер його роль зводиться до переговорів щодо обміну полоненими чи «зернової оборудки». Про це йдеться у статті The Wall Street Journal, присвяченій мільярдеру.

Абрамович залишається прийнятним посередником для президента РФ Володимира Путіна, України та її союзників, кажуть джерела газети. Вони стверджують, що з початку війни в Україні Абрамович особисто зустрічався з Путіним і кілька разів розмовляв із ним телефоном. У бізнесмена також є прямий зв'язок із головою адміністрації президента РФ Антоном Вайном.

За словами співрозмовників видання, Абрамович доводить до Путіна позицію Києва, а потім доносить думку Кремля до української сторони. У тому числі він допомагає з невеликими обмінами полонених кожні кілька тижнів, пише The Wall Street Journal.

Українські та західні чиновники заявили The Wall Street Journal, що більше не чекають, що Абрамович відіграє ключову роль посередника у діалозі між країнами, які воюють. Більше того, його мотиви викликають сумніви у представників Заходу, які бачать у них спроби домогтися відміни санкцій. При цьому США поки що утримуються від включення бізнесмена до списку санкцій слідом за Великобританією, Канадою та Євросоюзом.

У коментарі газеті радник глави офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що у дискусіях між Росією та Україною Абрамович «може відіграти певну роль за необхідності втрутитися у деякі питання».

«Але це не та роль посередника, яка була у нього в перших раундах переговорного процесу», – зазначив він.

Як відомо, після російського вторгнення в Україну Роман Абрамович потрапив до числа росіян, щодо яких Великобританія, ЄС та Канада запровадили санкції. Бізнесмен намагався оскаржити обмеження.

При цьому Абрамович не був включений до списку санкцій США. За повідомленнями ЗМІ, Україна попросила Білий дім не вводити проти нього санкції після того, як бізнесмен став неофіційним посередником у мирних переговорах, які представники України та Росії проводили у Туреччині невдовзі після початку війни.

За даними Financial Times, президент Росії Путін особисто «благословив» Абрамовича виступити посередником у мирних переговорах. У Кремлі говорили, що бізнесмен не входить до офіційних російських переговорників, але бере участь у забезпеченні контактів між Москвою і Києвом.

Україна сама нещодавно додала Абрамовича у свої списки санкцій, але дія обмежень призупинена до завершення обміну полоненими. Про участь російського мільярдера у процесі обміну, зокрема захисників «Азовсталі», повідомляли британські ЗМІ.

Нагадаємо, за повідомленням The Guardian, за три тижні до війни Абрамович переписав на своїх дітей мільярдні трасти.

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Теги: олігархи війна тероризм росія переговори

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