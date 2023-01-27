Яка роль Абрамовича між Путіним та Україною: пояснення The Wall Street Journal

За даними ЗМІ, Путін особисто «благословив» Абрамовича виступити посередником

Російський бізнесмен Роман Абрамович, який брав участь у мирних переговорах між Росією та Україною, продовжує брати участь у контактах між країнами, але тепер його роль зводиться до переговорів щодо обміну полоненими чи «зернової оборудки». Про це йдеться у статті The Wall Street Journal, присвяченій мільярдеру.

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Абрамович залишається прийнятним посередником для президента РФ Володимира Путіна, України та її союзників, кажуть джерела газети. Вони стверджують, що з початку війни в Україні Абрамович особисто зустрічався з Путіним і кілька разів розмовляв із ним телефоном. У бізнесмена також є прямий зв'язок із головою адміністрації президента РФ Антоном Вайном.

За словами співрозмовників видання, Абрамович доводить до Путіна позицію Києва, а потім доносить думку Кремля до української сторони. У тому числі він допомагає з невеликими обмінами полонених кожні кілька тижнів, пише The Wall Street Journal.

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Українські та західні чиновники заявили The Wall Street Journal, що більше не чекають, що Абрамович відіграє ключову роль посередника у діалозі між країнами, які воюють. Більше того, його мотиви викликають сумніви у представників Заходу, які бачать у них спроби домогтися відміни санкцій. При цьому США поки що утримуються від включення бізнесмена до списку санкцій слідом за Великобританією, Канадою та Євросоюзом.

У коментарі газеті радник глави офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що у дискусіях між Росією та Україною Абрамович «може відіграти певну роль за необхідності втрутитися у деякі питання».

«Але це не та роль посередника, яка була у нього в перших раундах переговорного процесу», – зазначив він.

Як відомо, після російського вторгнення в Україну Роман Абрамович потрапив до числа росіян, щодо яких Великобританія, ЄС та Канада запровадили санкції. Бізнесмен намагався оскаржити обмеження.

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При цьому Абрамович не був включений до списку санкцій США. За повідомленнями ЗМІ, Україна попросила Білий дім не вводити проти нього санкції після того, як бізнесмен став неофіційним посередником у мирних переговорах, які представники України та Росії проводили у Туреччині невдовзі після початку війни.

За даними Financial Times, президент Росії Путін особисто «благословив» Абрамовича виступити посередником у мирних переговорах. У Кремлі говорили, що бізнесмен не входить до офіційних російських переговорників, але бере участь у забезпеченні контактів між Москвою і Києвом.

Україна сама нещодавно додала Абрамовича у свої списки санкцій, але дія обмежень призупинена до завершення обміну полоненими. Про участь російського мільярдера у процесі обміну, зокрема захисників «Азовсталі», повідомляли британські ЗМІ.

Нагадаємо, за повідомленням The Guardian, за три тижні до війни Абрамович переписав на своїх дітей мільярдні трасти.