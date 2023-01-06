За три тижні до війни Абрамович переписав на своїх дітей мільярдні трасти – The Guardian

Реорганізація трастів може ускладнити процес застосування санкцій до олігарха

Трасти, в яких зберігаються мільярди доларів активів російського олігарха Романа Абрамовича, були реорганізовані на початку лютого 2022 року, щоб передати бенефіціарне право власності його дітям незадовго до запровадження санкцій проти російського олігарха. Про це пише The Guardian.

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«Витік файлів, з якими ознайомилася газета, свідчить про те, що 10 таємних офшорних трастів, створених на користь Абрамовича, були швидко реорганізовані на початку лютого 2022 року, за три тижні до початку війни РФ проти України. Масштабна реорганізація фінансових справ Абрамовича почалася всього через кілька днів після того, як уряди почали погрожувати запровадити санкції проти російських олігархів у разі вторгнення», – йдеться у статті.

Зміни у трастах зробили сімох дітей Абрамовича, наймолодшому з яких дев'ять років, бенефіціарами трастів, що володіють активами вартістю щонайменше $4 млрд, хоча загальна вартість активів може бути набагато вищою, наголосила газета.

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«Зміни, схоже, зробили дітей кінцевими бенефіціарними власниками трофейних активів, давно пов'язаних з їхнім батьком, включаючи розкішну нерухомість і флот супер-яхт, вертольотів і приватних літаків», – уточнило видання.

Експерти з питань санкцій розповіли газеті, що масштабна реорганізація трастів може ускладнити процес застосування санкцій до олігарха і потенційно зірвати спроби заморозити його активи, які раніше належали йому.

«Ці викриття, ймовірно, піднімуть питання про те, чи повинні діти Абрамовича також підлягати заморожуванню активів. На відміну від членів сімей деяких з найближчих радників Путіна, багато сімей олігархів, які потрапили під санкції, уникли обмежень», – наголошує The Guardian.

Уряди Великої Британії та ЄС визнали Абрамовича прокремлівським олігархом і в березні 2022 року наклали на нього санкції за те, що він отримує вигоду від тісних відносин з Путіним.

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Абрамович заперечує фінансові зв'язки з Кремлем і подав судовий позов про скасування санкцій ЄС.

«Абрамович, який має російське, ізраїльське та португальське громадянство, не був доданий до санкційного списку США. Як повідомлялось, Україна просила Білий дім не вводити санкції проти нього після того, як бізнесмен став неофіційним посередником у мирних переговорах», – нагадує часопис.

Файли, схоже, були отримані шляхом зламу кіпрського офшорного провайдера послуг, який керує трастами Абрамовича, пише видання.

Великий архів документів був анонімно переданий The Guardian.

Ці документи показують, як Абрамович десятиліттями використовував непрозорі трастові структури для укриття своїх статків у таємних офшорних гаванях, і вказують на проблеми, з якими стикається західна влада, «намагаючись пробитися крізь ці складні структури, щоб забезпечити дотримання санкцій».

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Фінансові активи Абрамовича опинилися під пильною увагою з моменту вторгнення РФ в Україну. Влада Джерсі намагалася заморозити активи на Нормандських островах на суму $7 млрд, в той час як США конфіскували два його приватних літаки за порушення експортного контролю.

ФБР заявило тоді, що Абрамович реорганізував два трасти, один з яких володів конфіскованими літаками, зробивши своїх дітей бенефіціарами.

Однак витік документів свідчить про те, що реорганізація була більш масштабною.

До слова, олігархи та компанії з Росії та Білорусі захищаються від санкцій ЄС за допомогою позовів до Європейського суду. Наразі в Люксембурзі розглядається вже 61 позов від фізичних та юридичних осіб, які потрапили під санкції.