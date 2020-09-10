З'явилося відео, як хасиди в Умані влаштували погром



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Хасидів, які влаштували погром в Умані, депортують з України

Невдоволення іноземних паломників викликали металеві огорожі, покликані не допустити скупчення людей

В мережі з'явилося відео, як брацлавські хасиди розжбурляли навкруги карантинні огорожі біля могили рабина Нахмана в Умані.

Їх встановили там для дотримання соціальної дистанції між відвідувачами.

У ролику видно, як паломники розхитують огорожу з метою вирвати залізні конструкції, розміщені міжнародним благодійним фондом імені Рабі Нахмана.

Секретаріат брацлавських хасидів засудив дії паломників. Водночас там зазначили, що такі дії «не відображають ставлення брацлавського руху до українських законів».

Опубліковано Антоном Геращенком Четвер, 10 вересня 2020 р.

У секретаріаті брацлавських хасидів також прокоментували: «Ганебне видовище із заподіянням прямого збитку».

Національна поліція і Міграційна служба України прийняли рішення вигнати з країни двох громадян Ізраїлю.

Як повідомлялося, хасиди влаштували в Умані погром на могилі Рабі Нахмана.

Напередодні уряд Ізраїлю підтвердив МЗС України готовність направити шістьох ізраїльських поліцейських на допомогу українським колегам під час святкування Рош–Га–Шана.

МВС прогнозує, що до Умані цьогоріч приїдуть близько 3000 хасидів. Варто зазначити, що єврейський Новий рік хасиди відзначатимуть цього року 18 вересня.

Нагадаємо, міський голова Умані хоче, щоб хасиди робили тести на коронавірус. За словами Цебрія, необхідність таких заходів він обговорив з головним рабином України. Також влада Умані встановить п’ять пунктів контролю за карантином на час паломництва хасидів.

Напередодні головний рабин України закликав хасидів зробити ПЛР-тести.