В Україні коронавірус виявили ще у понад 2500 людей



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Майже 1200 пацієнтів одужали від Covid-19 за минулу добу

В Україні за минулу добу, 9 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили у 2582 людей. Також відомо, що 1174 пацієнти вчора одужали, а 44 — померли від ускладнень.

Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.

Наразі добовий рекорд зафіксували 4 вересня — тоді Covid-19 виявили у 2 836 людей.

Загалом в Україні за весь час епідемії коронавірусне захворювання виявили в 145 612 людей, із яких одужали 65 877, а 3023 померли. 76 712 людей продовжують лікуватися від Covid-19.

Нагадаємо, в Україні за позаминулу добу, 8 вересня виявлено ще 2551 людей, які захворіли на Covid-19. Це на 140 випадків більше, ніж днем раніше (2411).

Також наагадаємо, що ВООЗ закликає світ готуватися до нової пандемії.



