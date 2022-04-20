Simple Plan записав пісню на підтримку України (відео)

В гурті вірять, що кліп допоможе зібрати якомога більше грошей для українців

Канадський гурт Simple Plan записав пісню на підтримку України. Ідея зробити відео виникла після обговорення з «хорошим другом» і українським режисером Єнсеном Ноеном.

«Коли ми побачили перші кадри з війни в Україні, це розбило нам серце, ми відчули безсилля. Вплив на маленьких дітей і сім'ї був особливо руйнівним і викликав у нас бажання чимось допомогти», — кажуть учасники гурту.

Нагадаємо, британський рок-гурт Pink Floyd випустив трек Hey Hey Rise, у якому лунає спів соліста гурту «Бумбокс» Андрія Хливнюка.

У композиції лунає вокал Андрія Хливнюка, який на Софійській площі співає «Ой, у лузі червона калина». Учасники ж Pink Floyd супроводжують його спів інструментальною музикою.