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    Події в Україні

    Your Power: Біллі Айліш присвятила пісню Україні (відео)

    Біллі Айліш присвятила українцям пісню Your Power зі свого останнього альбому - Your Power: Біллі Айліш присвятила пісню Україні (відео)
    Біллі Айліш присвятила українцям пісню Your Power зі свого останнього альбому
    фото: facebook.com/billieeilish

    Співачка закликала світ діяти та допомагати українцям

    Американська співачка Біллі Айліш приєдналась до Stand Up For Ukraine та виконала пісню Your Power
    Your Power: Біллі Айліш присвятила пісню народу України.

    «Ми виконаємо Your Power як заклик до дій, – висловилась вона на початку ролика. – Мільйони українців покинули домівки, тому ми маємо негайно діяти й підтримати цих людей. Всі, хто дивиться це відео, поширюйте інформацію, щоб наші лідери знали й діяли. Ми підтримуємо Україну».

    «Your Power – одна з моїх улюблених пісень. Вона розповідає про багато речей, але у цей момент вона найбільше резонує мені зі зловживанням владою, адже це саме те, що ми бачимо зараз й це дуже небезпечно. Немає навіть потреби говорити, як болісно таке зловживання вдарило по Україні. Я не можу зробити багато, але я хочу сказати, що підтримую українців. Ця пісня була для них, я присвячую її народу України», – заявила співачка.

    Нагадаємо, українські виконавці разом випустили патріотичну пісню «Непереможна Україна».

    Зокрема, до виконання пісні долучилися Ірина Білик, Катерина Бужинська, Павло Зібров, Дмитро і Назарій Яремчуки, Ольга Сумська, Іво Бобул, Гарік Кричевський та Віктор Павлік.

    Теги: росія окупанти війна Україна співачка окупація пісня #stoprussia
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    Your Power: Біллі Айліш присвятила пісню Україні (відео)