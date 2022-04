Your Power: Біллі Айліш присвятила пісню Україні (відео)

Співачка закликала світ діяти та допомагати українцям

Американська співачка Біллі Айліш приєдналась до Stand Up For Ukraine та виконала пісню Your Power

Your Power: Біллі Айліш присвятила пісню народу України.

«Ми виконаємо Your Power як заклик до дій, – висловилась вона на початку ролика. – Мільйони українців покинули домівки, тому ми маємо негайно діяти й підтримати цих людей. Всі, хто дивиться це відео, поширюйте інформацію, щоб наші лідери знали й діяли. Ми підтримуємо Україну».

«Your Power – одна з моїх улюблених пісень. Вона розповідає про багато речей, але у цей момент вона найбільше резонує мені зі зловживанням владою, адже це саме те, що ми бачимо зараз й це дуже небезпечно. Немає навіть потреби говорити, як болісно таке зловживання вдарило по Україні. Я не можу зробити багато, але я хочу сказати, що підтримую українців. Ця пісня була для них, я присвячую її народу України», – заявила співачка.

