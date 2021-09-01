У польському Вроцлаві з’явиться поліклініка з україномовними лікарями

У польському місті Вроцлав планують відкрити поліклініку для іноземців, у якій розмовлятимуть українською та російською мовами. На думку засновників проєкту, це допоможе уникнути мовного бар'єру між пацієнтами та фахівцями медичної галузі. Про це пише inPoland.

Через недостатнє знання польської мови пацієнт не завжди може точно описати стан свого здоров'я. Крім цього, іноземні відвідувачі польських поліклінік часто не розуміють порад фахівця щодо лікування захворювань.

Ініціатива відкрити поліклініку для іноземців має на меті спростити сприйняття складних медичних термінів пацієнтами й надати можливість отримати консультацію рідною мовою.

На першому етапі роботи медичного закладу пацієнти матимуть доступ до лікарів загального профілю. Згодом ініціатори планують розширити діяльність та найняти на роботу вузькопрофільних фахівців – стоматологів, фізіотерапевтів тощо.

Цьогоріч у липні подібний проєкт намагались реалізувати у польському містечку Рибнік, однак нещодавно стало відомо, що цього не трапиться.

«Це буде першим кроком. Ініціативу не вдалось реалізувати у Рибніку, однак спробуємо це зробити у Вроцлаві», – коментує відповідальний за проєкт Сергій Чулков.

Додамо, що за різними оцінками у Вроцлаві мешкає понад 100 тисяч українців.