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Скільки українських об’єктів культури зруйнували рашисти: дані Мінкульту

Надія Клочко
glavcom.ua
Скільки українських об’єктів культури зруйнували рашисти: дані Мінкульту
Сотні об’єктів культури були зруйновані та отримали пошкодження під час війни
фото: Київ Вечірній

Глава Мінкульту наголошує, що нинішня війна Росії проти України – це війна за саме право бути українцем і за існування української культури

В Україні окупанти повністю зруйнували або частково пошкодили близько 800 об'єктів сфери культури. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

«Ми зараз ведемо активну роботу, зокрема з ЮНЕСКО, над тим, щоб зміцнити ці об'єкти напередодні зими, отримати, зокрема, генератори. Нам важливо зараз пройти зиму, щоб музеї були в теплі, щоб була електрика. І щоб зрештою культурне життя у країні тривало», – сказав він.

Міністр також наголосив, що нинішня війна Росії проти України – це війна за саме право бути українцем і за існування української культури.

«Ця війна проти нашої ідентичності, проти нашого народу. Ми бачимо не лише Бучу, а й у багатьох інших звільнених районах і Харківської, і Херсонської областей українців вбивали лише за право бути українцями», – резюмував міністр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Херсоні, який нещодавно був звільнений від окупантів, рашисти пограбували художній та краєзнавчий музеї, вивезли велику кількість цінних експонатів.

Також раніше мер окупованої Нової Каховки Володимир Коваленко розповів, що рашисти обікрали галерею імені знаменитого художника Альбіна Гавдзинського. 

За даними Мінкульту, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти викрали артефакти з майже 40 українських музеїв.

Теги: війна Олександр Ткаченко Мінкульт

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