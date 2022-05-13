«Євробачення-2022». Визначилися всі конкуренти Kalush Orchestra у фіналі
Фінал «Євробачення-2022» відбудеться 14 травня
Стали відомі результати голосування у другому півфіналі пісенного конкурсу «Євробачення 2022», що проходить в італійському Турині.
До фіналу вийшли представники таких країн:
- Бельгія;
- Чехія;
- Азербайджан;
- Польща;
- Фінляндія;
- Естонія;
- Австралія;
- Швеція;
- Румунія;
- Сербія.
Нагадаємо, у другому півфіналі взяли участь 18 країн.
За результатами голосування у першому півфіналі до фіналу вийшли представники десяти країн:
14 травня обрані фіналісти змагатимуться за перемогу.
Нагадаємо, увечері 10 травня український гурт Kalush Orchestra виступив у першому півфіналі на «Євробаченні-2022», пісню Stefania зал нагородив оплесками, стоячи. Наш гурт Kalush Orchestra вийшов до фіналу
Тим часом Росію ізольовано від голосування на «Євробаченні».
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