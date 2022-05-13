«Євробачення-2022». Визначилися всі конкуренти Kalush Orchestra у фіналі

Український гурт Kalush Orchestra потрапив до фіналу «Євробачення-2022»

Фінал «Євробачення-2022» відбудеться 14 травня

Стали відомі результати голосування у другому півфіналі пісенного конкурсу «Євробачення 2022», що проходить в італійському Турині.

До фіналу вийшли представники таких країн:

Бельгія;

Чехія;

Азербайджан;

Польща;

Фінляндія;

Естонія;

Австралія;

Швеція;

Румунія;

Сербія.

Нагадаємо, у другому півфіналі взяли участь 18 країн.

За результатами голосування у першому півфіналі до фіналу вийшли представники десяти країн:

14 травня обрані фіналісти змагатимуться за перемогу.

Нагадаємо, увечері 10 травня український гурт Kalush Orchestra виступив у першому півфіналі на «Євробаченні-2022», пісню Stefania зал нагородив оплесками, стоячи. Наш гурт Kalush Orchestra вийшов до фіналу

Тим часом Росію ізольовано від голосування на «Євробаченні».