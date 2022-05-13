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    «Євробачення-2022». Визначилися всі конкуренти Kalush Orchestra у фіналі

    Український гурт Kalush Orchestra потрапив до фіналу&nbsp;&laquo;Євробачення-2022&raquo; - «Євробачення-2022». Визначилися всі конкуренти Kalush Orchestra у фіналі
    Український гурт Kalush Orchestra потрапив до фіналу «Євробачення-2022»
    фото: Євробачення/Facebook

    Фінал «Євробачення-2022» відбудеться 14 травня

    Стали відомі результати голосування у другому півфіналі пісенного конкурсу «Євробачення 2022», що проходить в італійському Турині.

    До фіналу вийшли представники таких країн:

    • Бельгія;
    • Чехія;
    • Азербайджан;
    • Польща;
    • Фінляндія;
    • Естонія;
    • Австралія;
    • Швеція;
    • Румунія;
    • Сербія.

    Нагадаємо, у другому півфіналі взяли участь 18 країн.

    За результатами голосування у першому півфіналі до фіналу вийшли представники десяти країн:

    14 травня обрані фіналісти змагатимуться за перемогу.

    Нагадаємо, увечері 10 травня український гурт Kalush Orchestra виступив у першому півфіналі на «Євробаченні-2022», пісню Stefania зал нагородив оплесками, стоячи. Наш гурт Kalush Orchestra вийшов до фіналу

    Тим часом Росію ізольовано від голосування на «Євробаченні».

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    Теги: Євробачення культура Україна пісня Kalush Orchestra
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    «Євробачення-2022». Визначилися всі конкуренти Kalush Orchestra у фіналі