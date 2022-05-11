  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    «Євробачення 2022». Україна вийшла у фінал

    Цього року &laquo;Євробачення&raquo; відбувається в італійському місті Турин - «Євробачення 2022». Україна вийшла у фінал

    Цього року «Євробачення» відбувається в італійському місті Турин

    фото з відкритих джерел

    До фіналу пісенного конкурсу проходять десять країн

    Стали відомі результати першого півфіналу пісенного конкурсу «Євробачення 2022», що проходить в італійському Турині.

    У першому півфіналі взяли участь 17 країн, серед яких український гурт Kalush Orchestra виступив під шостим номером. За результатами голосування український гурт пройшов до фіналу конкурсу.

    За результатами голосування у фіналі виступатимуть представники десяти країн:

    279232723_598478441200192_4995091509409840627_n

    Українці могли голосувати за всіх учасників конкурсу, крім представників України – гурту Kalush Orchestra. Потрібно було надсилати sms-повідомлення на номер 7576 із номером учасника, за якого голосуєте.

    Як повідомлялося, «Kalush Orchestra» на «Євробаченні» зірвав овації (відео).

    Нагадаємо, 8 травня в Турині відбулася урочиста церемонія відкриття міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення 2022». Урочистим коридором пройшли представники 40 країн світу та дали короткі інтерв’ю господарям змагань. Представники України, гурт Kalush Orchestra з’явилися шостими на килимовій доріжці. Гучними оплесками та вигуками «Слава Україні!» зустрічали представників України.

    До слова, переможниця українського нацвідбору на «Євробачення» Аліна Паш відмовилася від участі у конкурсі через скандал, пов’язаний із відвідинами нею окупованого Криму. Місце переможниці зайняв гурт Kalush Orchestra, який фінішував у відборі другим.

    Kalush Orchestra погодилися взяти участь у промоконцертах напередодні «Євробачення». На всіх заходах гурт планує збирати кошти для допомоги Україні.

    Нагадаємо, що Росія цього року дискваліфікована через розв'язану проти України війну.

    Читайте також:
    Теги: Євробачення культура Україна букмекери
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Євробачення 2022». Україна вийшла у фінал