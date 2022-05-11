«Євробачення 2022». Україна вийшла у фінал

Цього року «Євробачення» відбувається в італійському місті Турин

До фіналу пісенного конкурсу проходять десять країн

Стали відомі результати першого півфіналу пісенного конкурсу «Євробачення 2022», що проходить в італійському Турині.

У першому півфіналі взяли участь 17 країн, серед яких український гурт Kalush Orchestra виступив під шостим номером. За результатами голосування український гурт пройшов до фіналу конкурсу.

За результатами голосування у фіналі виступатимуть представники десяти країн:

Українці могли голосувати за всіх учасників конкурсу, крім представників України – гурту Kalush Orchestra. Потрібно було надсилати sms-повідомлення на номер 7576 із номером учасника, за якого голосуєте.

Як повідомлялося, «Kalush Orchestra» на «Євробаченні» зірвав овації (відео).

Нагадаємо, 8 травня в Турині відбулася урочиста церемонія відкриття міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення 2022». Урочистим коридором пройшли представники 40 країн світу та дали короткі інтерв’ю господарям змагань. Представники України, гурт Kalush Orchestra з’явилися шостими на килимовій доріжці. Гучними оплесками та вигуками «Слава Україні!» зустрічали представників України.

До слова, переможниця українського нацвідбору на «Євробачення» Аліна Паш відмовилася від участі у конкурсі через скандал, пов’язаний із відвідинами нею окупованого Криму. Місце переможниці зайняв гурт Kalush Orchestra, який фінішував у відборі другим.

Kalush Orchestra погодилися взяти участь у промоконцертах напередодні «Євробачення». На всіх заходах гурт планує збирати кошти для допомоги Україні.

Нагадаємо, що Росія цього року дискваліфікована через розв'язану проти України війну.

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