У фамільному маєтку принцеси Діани виявлено артефакти неандертальців (фото)

Археологи раптово натрапили на оброблені частини морських черепашок, вік яких становить щонайменше 40 тис. років

У фамільному маєтку покійної британської принцеси Діани археологи наткнулися на оброблені частини морських черепашок віком щонайменше 40 тис. років. Про це повідомляє Ancient Origins.

У фамільному маєтку покійної принцеси Діани Олторп на північний захід від центру Лондона археологи сподівалися знайти місце середньовічного селища, яке було полишено після руйнівної середньовічної чуми в 14 столітті.

Вони слідували припущенням покійного графа Спенсера, батька леді Діани, який вважав, що поселення знаходиться за 914 метрів на захід від будинку Олторп, побудованого у 1688 році.

Однак археологи раптово натрапили на оброблені частини морських черепашок з набагато більш старого табору неандертальців, вік якого становить щонайменше 40 тис. років. Такими чином виявлений табір можна вважати одним з найстаріших поселень, знайдених дотепер у Британії.

Неандертальці жили в Британії ще 400 тисяч років тому. Існують археологічні докази, які показують, що в міру того, як льодовики поперемінно просувалися та відступали, між льодовиковими періодами, неандертальці повернулися до Британії приблизно 30–50 тис. років тому.

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