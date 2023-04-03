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Столтенберг пояснив, чим небезпечне зближення Росії з Китаєм

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Столтенберг пояснив, чим небезпечне зближення Росії з Китаєм
НАТО плануєт обговорити зростання зближення Росії з Китаєм
фото скріншот відео

Єнс Столтенберг: «Будь-яке надання Китаєм смертоносної допомоги Росії було б великою помилкою»

Якщо Китай почне постачати Росії зброю для війни проти України, це буде його великою стратегічною помилкою. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції.

За його словами, на майбутній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО планується обговорити зростання зближення Росії з Китаєм.

«Будь-яке надання Китаєм смертоносної допомоги Росії було б великою помилкою. У той час, коли Росія та Китай кидають виклик міжнародному порядку та демократичним цінностям, ще важливіше, щоб ми трималися разом як союзники по НАТО. І з однодумцями», – додав Столтенберг.

Як повідомлялося, нова концепція зовнішньої політики Росії, яку 31 березня затвердив президент РФ Володимир Путін, ймовірно, спрямована на підтримку спроб Кремля щодо створення антизахідної коаліції.

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Теги: росія Китай путін Єнс Столтенберг президент відео Сі Цзіньпін НАТО

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