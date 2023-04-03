Столтенберг пояснив, чим небезпечне зближення Росії з Китаєм

Єнс Столтенберг: «Будь-яке надання Китаєм смертоносної допомоги Росії було б великою помилкою»

Якщо Китай почне постачати Росії зброю для війни проти України, це буде його великою стратегічною помилкою. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції.

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За його словами, на майбутній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО планується обговорити зростання зближення Росії з Китаєм.

«Будь-яке надання Китаєм смертоносної допомоги Росії було б великою помилкою. У той час, коли Росія та Китай кидають виклик міжнародному порядку та демократичним цінностям, ще важливіше, щоб ми трималися разом як союзники по НАТО. І з однодумцями», – додав Столтенберг.

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Як повідомлялося, нова концепція зовнішньої політики Росії, яку 31 березня затвердив президент РФ Володимир Путін, ймовірно, спрямована на підтримку спроб Кремля щодо створення антизахідної коаліції.