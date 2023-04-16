Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ізраїльтяни вийшли на масові акції протесту (відео)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Ізраїльтяни вийшли на масові акції протесту (відео)
Ізраїльтяни вийшли на чергову демонстрацію проти судової реформи
фото: громадське телебачення

У найбільшій демонстрації, яка відбулася в Тель-Авіві, взяли участь понад 100 тисяч людей

У суботу, 15 квітня, ізраїльтяни вийшли на чергову демонстрацію проти судової реформи, запропонованої урядом Беньяміна Нетаньяху. 

На вулиці десятків міст вийшли близько пів мільйона людей, повідомляє The Times of Israel  із посиланням на організаторів.

Найбільший протест відбувся у Тель-Авіві, у ньому взяли участь понад 100 тисяч людей. Громадяни вийшли на вулиці і в багатьох інших містах держави.  

Протести в Ізраїлі спалахнули через наміри прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху та його союзників ухвалити закон, який зменшує повноваження Верховного суду щодо рішень проти законодавчої та виконавчої влади. Законодавцям збиралися надати більше повноважень щодо призначення суддів. 

Хоча в кінці березня, влада вирішила призупинити шлях до реформування судової системи, щоб «не допустити громадянської війни», люди продовжують протестувати щосуботи вже понад три місяці. 

До слова, раніше кілька тисяч людей вийшли на вулиці Тель-Авіва, щоб висловити протест проти нового уряду Ізраїлю на чолі з прем'єр-міністром країни Беньяміном Нетаньягу.

Теги: Ізраїль судова реформа протест відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні діє мовний закон, який передбачає обслуговування клієнтів державною мовою
Мовний скандал у Одесі: працівниця пекарні відмовилася обслуговувати клієнтку українською
19 березня, 15:47
Росіяни облаштували площадку для гвинтокрилів на території «Азовсталі» (відео)
Росіяни облаштували площадку для гвинтокрилів на території «Азовсталі» (відео)
17 березня, 14:05
Жінка стала відомою після відео, на якому вона ридає, бо не хоче їхати з тимчасово окупованого Криму
Росіянка, яка не хотіла їхати з Криму, поскаржилася на життя у РФ
23 березня, 10:02
МАГАТЕ показало відео візиту Гроссі на ЗАЕС
МАГАТЕ показало відео візиту Гроссі на ЗАЕС
30 березня, 02:07
Московський патріархат блокує роботу комісії на території Лаври (відео)
Московський патріархат блокує роботу комісії на території Лаври (відео)
30 березня, 10:45
фото ілюстративне
Мати й вітчим ґвалтували власну дитину та знімали на відео – журналіст
30 березня, 15:15
Помилуваний зек-«вагнерівець» повернувся з фронту і знову почав терор людей – село тремтіло від страху (відео)
Помилуваний зек-«вагнерівець» повернувся з фронту і знову почав терор людей – село тремтіло від страху (відео)
31 березня, 05:33
Хмельницька міська рада збереться на позачергову сесію, щоб ухвалити рішення щодо Московської церкви
Мер Хмельницького пообіцяв позбавити Московську церкву землі
2 квiтня, 16:45
Раніше митрополит Климент виступав категорично проти отримання Томосу і створення Єдиної української православної церкви
Митрополит УПЦ МП Климент накинувся на журналіста з несподіваними звинуваченнями (відео)
4 квiтня, 09:30

Політика

Ізраїльтяни вийшли на масові акції протесту (відео)
Ізраїльтяни вийшли на масові акції протесту (відео)
Витік даних США: Тайвань вразливий до нападу Китаю з повітря
Витік даних США: Тайвань вразливий до нападу Китаю з повітря
У центрі Санкт-Петербурга радикали зірвали український прапор (відео)
У центрі Санкт-Петербурга радикали зірвали український прапор (відео)
Російські шпигунки через Tinder вербують військових і політиків Німеччини – розвідка
Російські шпигунки через Tinder вербують військових і політиків Німеччини – розвідка
Боротьба за владу у Судані. Що відомо?
Боротьба за владу у Судані. Що відомо?
Український прапор у центрі Санкт-Петербурга: що сталося (відео)
Український прапор у центрі Санкт-Петербурга: що сталося (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Китай відмовив Блінкену у візиті: названо причину
34K
Страсна субота: традиції та заборони перед Великоднем
32K
Кому потрібно замінити водійське посвідчення: роз'яснення МВС
23K
П'ятирічний автор фрази «Скоро вже буде Паска» показав своє господарство (відео)
13K
Німець побив російську туристку в турецькій бані, коли дізнався звідки вона
6123
Український прапор у центрі Санкт-Петербурга: що сталося (відео)

Новини

Окупанти здійснили масований удар по Запорізькій та Миколаївській областях
Сьогодні, 03:56
Повітряна тривога в деяких областях України
Сьогодні, 03:45
Авіація загарбників атакувала Сумщину і Чернігівщину (фото)
Сьогодні, 00:56
Великдень 2023: де дивитися трансляції богослужінь ПЦУ та УГКЦ – список каналів
Вчора, 23:38
Син Коломойського та не тільки: хто з українських багатіїв засвітився у Куршевелі (фото)
14 квiтня, 18:17
Ракетні атаки на Великдень: ЗСУ попередили громадян (відео)
14 квiтня, 07:41

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту