Ізраїльтяни вийшли на масові акції протесту (відео)

Ізраїльтяни вийшли на чергову демонстрацію проти судової реформи

У найбільшій демонстрації, яка відбулася в Тель-Авіві, взяли участь понад 100 тисяч людей

У суботу, 15 квітня, ізраїльтяни вийшли на чергову демонстрацію проти судової реформи, запропонованої урядом Беньяміна Нетаньяху.

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На вулиці десятків міст вийшли близько пів мільйона людей, повідомляє The Times of Israel із посиланням на організаторів.

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Найбільший протест відбувся у Тель-Авіві, у ньому взяли участь понад 100 тисяч людей. Громадяни вийшли на вулиці і в багатьох інших містах держави.

Протести в Ізраїлі спалахнули через наміри прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху та його союзників ухвалити закон, який зменшує повноваження Верховного суду щодо рішень проти законодавчої та виконавчої влади. Законодавцям збиралися надати більше повноважень щодо призначення суддів.

Хоча в кінці березня, влада вирішила призупинити шлях до реформування судової системи, щоб «не допустити громадянської війни», люди продовжують протестувати щосуботи вже понад три місяці.

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До слова, раніше кілька тисяч людей вийшли на вулиці Тель-Авіва, щоб висловити протест проти нового уряду Ізраїлю на чолі з прем'єр-міністром країни Беньяміном Нетаньягу.