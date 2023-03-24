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Турки планують розпочати виробництво власних танків «Алтай» (відео)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Турки планують розпочати виробництво власних танків «Алтай» (відео)
фото ілюстративне

Перші танки планують передати на тестування військовим вже наприкинці квітня

23 квітня, у День державного суверенітету та захисту дітей, на сцену вийде національний танк Туреччини «Алтай». Перший національний танк буде доставлений Збройним силам Туреччини для випробувань, про це заявили у пресслужбі компанії-виробника «BMC Defense».

Після завершення процесу тестування розпочнеться масове виробництво. Метою є запуск першого танка «Алтай» у бойові дії у 2025 році.

Компанія «BMC Defense» поділилася новими розробками щодо танка «Алтай» з громадськістю на прес-конференції, яку вона провела на своїй фабриці танкових піддонів у Сакар’я-Аріфіє. На критичному об’єкті, де працюють турецькі працівники, розробляється багато важливих проектів.

Наразі танк обладнаний двигунами з Південної Кореї, однак у 2026 році Туреччина планує оснащувати його двигунами власного виробництва.

У 2026 році національна танкова залежність «Алтаю» від двигунів закінчиться. Турецький танк виробництва вітчизняного двигуна потрапить у бойове середовище. У цьому контексті в Анкарі буде створено завод із серійного виробництва танка «Алтай».

До слова, Туреччина вже встигла протестувати систему ППО власного виробництва.

Теги: Туреччина завод танки відео

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