Турки планують розпочати виробництво власних танків «Алтай» (відео)

23 квітня, у День державного суверенітету та захисту дітей, на сцену вийде національний танк Туреччини «Алтай». Перший національний танк буде доставлений Збройним силам Туреччини для випробувань, про це заявили у пресслужбі компанії-виробника «BMC Defense».

🛡️🇹🇷New ALTAY MBT will be delievered to Turkish Armed Forces on 23rd April 2023



🔸New Fire Control System, electronics and armour

🔸AKKOR Active Protection System

🔸100 tanks to be manufactured per year

🔸Korean powerpack's cooling system is made by BMC Power

