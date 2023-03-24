Турки планують розпочати виробництво власних танків «Алтай» (відео)
Перші танки планують передати на тестування військовим вже наприкинці квітня
23 квітня, у День державного суверенітету та захисту дітей, на сцену вийде національний танк Туреччини «Алтай». Перший національний танк буде доставлений Збройним силам Туреччини для випробувань, про це заявили у пресслужбі компанії-виробника «BMC Defense».
🛡️🇹🇷New ALTAY MBT will be delievered to Turkish Armed Forces on 23rd April 2023— Defence Turk English (@Defence_Turk_EN) March 23, 2023
🔸New Fire Control System, electronics and armour
🔸AKKOR Active Protection System
🔸100 tanks to be manufactured per year
🔸Korean powerpack's cooling system is made by BMC Power
📎 @bmcsavunma pic.twitter.com/mTsGTdhuir
Після завершення процесу тестування розпочнеться масове виробництво. Метою є запуск першого танка «Алтай» у бойові дії у 2025 році.
Компанія «BMC Defense» поділилася новими розробками щодо танка «Алтай» з громадськістю на прес-конференції, яку вона провела на своїй фабриці танкових піддонів у Сакар’я-Аріфіє. На критичному об’єкті, де працюють турецькі працівники, розробляється багато важливих проектів.
Наразі танк обладнаний двигунами з Південної Кореї, однак у 2026 році Туреччина планує оснащувати його двигунами власного виробництва.
У 2026 році національна танкова залежність «Алтаю» від двигунів закінчиться. Турецький танк виробництва вітчизняного двигуна потрапить у бойове середовище. У цьому контексті в Анкарі буде створено завод із серійного виробництва танка «Алтай».
До слова, Туреччина вже встигла протестувати систему ППО власного виробництва.
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