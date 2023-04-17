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У російському Курську пролунали вибухи (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У російському Курську пролунали вибухи (відео)
Жителі Курська почули гучні звуки, схожі на вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Наразі офіційної інформації від місцевої влади немає

У Глушковському районі російського міста Курськ у ніч проти 17 квітня очевидці чули гучні звуки, схожі на вибухи. Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

«Відбувся вибух у Курській області», – пишуть у соцемережах.

Наразі офіційної інформації від місцевої влади немає. Подробиці ситуації уточнюються.

Увага! У відео наявна нецензурна лексика! 

Користувачі соцмереж відразу відреагували на ймовірну «бавовну»: «Курськ перехопив естафету Бєлгорода».

Нагадаємо, що в російській Бєлгородській області після вибухів спалахнули дві пожежі нібито на цивільних об'єктах. 

До слова, 10 квітня в Підмосков’ї після вибуху спалахнула масштабна пожежа на складі. Площа займання становила тисячу квадратних метрів.

До слова, 6 квітня поблизу тимчасово окупованого Сімферополя, що в Криму, сталася масштабна пожежа. Очевидці заявляли про звуки вибухів.

Крім того, 5 квітня в Москві горіла будівля міністерства оборони РФ, яка розташована менше ніж в 500 метрах від російського Кремля. Екстрені служби повідомили, що причиною пожежі стало загоряння чайника.

Теги: вибух відео росія

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