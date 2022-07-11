Пішов із життя легендарний український актор, народний артист України та СРСР

Майже 70 років свого життя актор віддав Театру імені Лесі Українки

Юрій Мажуга зіграв понад 90 ролей у виставах Театру імені Лесі Українки

Сьогодні, 11 липня, пішов з життя український актор театру і кіно Юрій Миколайович Мажуга. Про це повідомили у пресслужбі Національного академічного драматичний театр імені Лесі Українки

«Майже 70 років свого життя актор віддав Театру імені Лесі Українки, де зіграв понад 90 яскравих, незабутніх ролей у здебільшого легендарних для Києва виставах – «104 сторінки про любов», «Хтось повинен…», «Добряки», «Ревізор»...

«Рицар ансамблевого театру» – так назвав Юрія Миколайовича художній керівник М.Ю Резнікович. Віримо, актори не помирають, вони продовжують жити у стінах рідного театру, серцях глядачів і пам’яті колег та учнів», – зазначається у повідомленні.

Що відомо про життя та творчість Юрія Мажуги

Юрій Миколайович Мажуга народився у 1931 році у Києві. У 1953 році закінчив акторський факультет Київського державного інституту театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого.

З 1953 року – актор Київського (нині Національного) академічного театру російської драми ім. Лесі Українки. За цей час він зіграв більш ніж у восьми десятках спектаклів, з однаковим успіхом виконуючи як трагічні, так і комедійні ролі. Серед його робіт: «Ромео і Джульєта», «Історія Іркутська», «Лихо з розуму», «Гравець», «Вогонь бажань», «Ревізор».

В кінематографі дебютував у 1956 році роллю зоотехніка Василя Захаровича Мороза у фільмі «Коли співають солов'ї». Масову популярність у глядачів актору принесла роль дільничного міліціонера Санька з телевізійного серіалу «Народжена революцією» (1976-1977).

З 1966 року викладає в Київському інституті театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого, професор (1985).

У 1997-2002 роках – член-кореспондент Національної академії мистецтв України. Член Національної спілки театральних діячів України та Національної спілки кінематографістів України.

Нагороди Юрія Мажуги

народний артист Української РСР (1971);

народний артист СРСР (1981);

Державна премія УРСР імені Т. Г. Шевченка (1983) – за створення образів радянських сучасників у виставах «Кафедра», «Тема з варіаціями», «Межа спокою»;

Орден «За заслуги» ІІІ ступеня (1999);

премія «Київська пектораль» (2000);

Орден «За заслуги» ІІ ступеня (2001);

Орден Дружби (2004);

Премія «Київська пектораль» у номінації «За вагомий внесок у театральне мистецтво» (2010).

Додамо, що в останні десятиліття Мажуга виходив на сцену разом з актрисою Валерією Заклунною у суперпопулярній виставі «Дерева помирають стоячи». Заклунна померла 25 жовтня 2016 року. Вона виходила на сцену Київського театру російської драми імені Лесі Українки 50 років. Мала звання Народної артистки України, Росії, удостоєна зірки Героя України. Актриса похована на Байковому цвинтарі.



