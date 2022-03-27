Україна закликала до бойкоту російського театру

Міністр культури просить прибрати артистів країни-агресора із світової сцени

З проханням внести російських артистів до "чорного списку" та позбавити країну-агресора участі у світових театральних фестивалях, звернувся до світових закладів культури міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Театр несе в собі м’яку силу культури, яка розбиває пропаганду ворога вщент" – також написав він у своєму Telegram-каналі.

27 березня відзначається Всесвітній день театру, а українські театри продовжують працювати і як культурні установи, і як бомбосховища, зазначив чиновник. За словами Ткаченка, сьогодні театри перелаштувались під воєнне життя і займаються волонтерством та влаштовують вистави у власних бомбосховищах. Також заклади культури відновлюють роботу там, де це безпечно.

Раніше стало відомо, що міністерство культури та інформаційної політики підготувало санкції проти 47 російських артистів, які підтримують режим Путіна.

Нагадаємо, що під час бомбардування росіянами драматичного театре в Маріуполі загинуло понад 300 мешканців міста, що отримували тут їжу.

Також у бібліотеках тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької, Чернігівської та Сумської областей почались вилучення української історичної та художньої літератури, яка не співпадає з постулатами кремлівської пропаганди.