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Скандальний Поворознюк потрапив до бази «Миротворець» (фото, відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Скандальний Поворознюк потрапив до бази «Миротворець» (фото, відео)
Депутат-блогер Поворознюк зізнався, що крав кошти у держави
фото: скрін youtube/Фрагменти

Бізнесмена-аграрія звинуватили в розграбуванні України

Депутат Кіровоградщини, президент ФК «Інгулець» та підприємець Олександр Поворознюк опинився у базі «Миротворець», ставши «ворогом України». Відповідна картка зі звинуваченням з'явилася на порталі організації.

«Мародер. Злодій. Усвідомлені дії, спрямовані на пограбування України. Щиро зізнався в тому, що багато і довго грабувала держава. Вихваляється тим, що цим зробив свій стан», – вказано на сайті «Миротворець».

У досьє вказано, що у нього щонайменше три судимості, зокрема одна – за розкрадання державного майна.

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Напередодні зірка соцмереж визнав, що ніколи не крав у конкретних людей, а тільки в абстрактної держави Україна. Це, за його версією, називається «свій капітал я сколотив сам».

Олександр Поворознюк – скандально відомий бізнесмен-аграрій. Генеральний директор ТОВ «Агрофірма П'ятихатська», президент ФК «Інгулець». У 2009-2010 роках – президент футбольного клубу «Десна». Депутат Петрівської районної ради з 2010 року. Із моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну записав відеозвернення до президента України Володимира Зеленського, яке стало вірусним після того, як на нього був записаний DJ-мікс. Раніше Поворознюк у своїх відео у грубій формі критикував експрезидента Порошенка, екс-прем’єра Тимошенко.
«Миротворець» – центр дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного права. Український сайт та громадська організація, яка публікує дані про людей, котрих автори сайту вважають ворогами України. Є незалежною недержавною організацією, створеною групою вчених, журналістів та спеціалістів по питанням дослідження ознак злочинів проти нацбезпеки України. Сайт створено в грудні 2014 року українським політиком і активістом Георгієм Тукою.

Нагадаємо, Гордон пообіцяв скандальному Поворознюку нестерпне життя, назвавши його «аферистом з жирною дупою».

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Теги: Центр «Миротворец» Олександр Поворознюк

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