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Що таке перемога для України? Дунда назвав ключову умову

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Що таке перемога для України? Дунда назвав ключову умову
За словами Дунди, у Росії достатньо ресурсів, щоб постійно розхитувати Україну та воювати з нею
фото: Генштаб

Як каже нардеп, перемога України може відбутися лише за однієї умови – зникнення Росії

Починаючи з 24 лютого 2022 року точиться чимало питань стосовно того, що таке насправді «перемога для України». За словами народного депутата України від фракції «Слуга народу» Олега Дунди, наша перемога може відбутися лише за однієї умови – зникнення Росії. Про це він розповів у коментарі «Главкому».

«Україна як держава може відбутися лише за однієї умови, що вона не матиме на східних кордонах такого монстра як Російська Імперія», – сказав нардеп.

За словами Дунди, у Росії достатньо ресурсів, щоб постійно розхитувати Україну та воювати з нею. Крім того, як зазначає нардеп від фракції «Слуга народу», російський торговельний баланс на сьогодні досі є профіцитним.

«Це з урахуванням всіх санкцій, військової агресії, війни. Вони до цього часу в торгівлі із зовнішнім світом – профіцитні», – зауважив Дунда.

«Слуга» Дунда каже, якщо хтось вважає, що перемога у війні України завершиться перемовинами чи повернення до адміністративних кордонів 1991 року, то він дуже помиляється.

«Вони (Росія – «Главком») намагатимуться нас придушити не для того, щоб відібрати Донеччину, Харківщину, Херсонщину, Запоріжжя. Вони хочуть знищити українську державність до кінця, поки їм вистачає сил. Відповідно наша перемога фактично може відбутися за однієї умови, що такої структури як РФ на наших східних кордонах не існуватиме», – пояснив нардеп.

Як зазначає Дунда, наразі Україні необхідно більше говорити з нашими партнерами, щоб вони «не жили у світі рожевих слоненят».

Нагадаємо, основними лідерами розвалу Росії стане невелика кількість регіонів РФ.

До слова, американські винищувачі F-16 надійдуть в Україну, але для цього потрібно трохи часу, аби підготувати усю необхідну інфраструктуру для їх розміщення.

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Теги: росія депутат війна Україна перемога

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