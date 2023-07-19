Головна Країна Політика
search button user button menu button

Скандал із фільмами під час війни. Опозиція вимагатиме відставки Ткаченка

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Скандал із фільмами під час війни. Опозиція вимагатиме відставки Ткаченка
Нардепка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко гостро розкритикувала міністра культури Олександра Ткаченка та потребувала його відставки
фото з відкритих джерел

Міністерство культури виділить 33 млн грн для створення фільму під час війни

Міністерство культури виділяє мільйони гривень для створення російськомовного продукту від компаній, які працювали на російський ринок. У зв'язку з цим, нардепка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко вимагає негайно відставити міністра культури Олександра Ткаченка від виконання обов’язків.

«Під час війни влада розпиляла сотні мільйонів гривень не лише на російськомовні канали «Дом»/Freedom, шоу подруги Зеленського Олени Кравець з провальними рейтингами, але й на фінансування проросійського продакшн.

7 червня Держпідприємство Іномовлення провело «мистецький конкурс» на фільми, серіали. Переможцями стали компанії ТОВ «Український продакшн ХАБ» та ТОВ «КС Продакшн». Їх засновники завжди працювали на російський ринок, в російських проєктах на проросійську аудиторію. І зараз знову отримують від Мінкульту мільйони.

Далі – гірше. 10 мільйонів гривень російськомовний телеканал «Дом» виділяє на новорічну комедію «Санаторій «Незабудка», – заявила Геращенко.

Нардепка додала, що на «Прозорро» зʼявився новий тендер, згідно з яким зрозуміло, що на серіал «СМТ «Інгулець» Мінкульт виділить 33 млн грн під час війни.

Вона нагадала, що петиція, у якій йшлося про відставку міністра Ткаченка, давно набрала необхідну кількість голосів для розгляду, проте влада не вчинила ніяких дій.

«Європейська солідарність» вимагатиме відставки міністра культури Ткаченка як людини, яка несе безпосередню відповідальність за злочинний зрив евакуації культурних і мистецьких цінностей з окупованих територій, впровадження політичної цензури і найогидніший дерибан під час війни», – наголосила Ірина Геращенко.

Нардепка Ірина Геращенко вимагає негайної відставки міністра культури Олександра Ткаченка
Нардепка Ірина Геращенко вимагає негайної відставки міністра культури Олександра Ткаченка
скріншот
Олександра Ткаченка призначили міністром культури 4 червня 2020 року. До того – з 29 серпня 2019-го до призначення міністром – він був народним депутатом від партії «Слуга Народу» та головою комітету парламенту з питань гуманітарної та інформаційної політики. А перед тим Ткаченко одинадцять років був гендиректором групи каналів «1+1 Media».

Нагадаємо, що петиція з проханням про відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики набрала необхідні 25 тисяч голосів.

На Книжковому Арсеналі у Києві під час однієї з дискусій, на якій присутній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, активісти розгорнули плакати з закликом про його відставку. Проте міністр не зрозумів причину претензій до нього.

Теги: Європейська солідарність Мінкульт Ірина Геращенко Олександр Ткаченко

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Активісти розгорнули плакати з закликом про відставку Ткаченка з посади міністра
На Книжковому Арсеналі активісти звернулися до Ткаченка з проханням (фото)
23 червня, 16:31
«Дуже важливо донести до Європи і до світу, що Україна – це європейська держава»
Прапор з фронту піднімуть на саміті НАТО у столиці Литви
27 червня, 10:17
Нардеп Сергій Алексєєв вважає справу проти себе політичним переслідуванням
Справа нардепа Алєксєєва: соратниця пояснила, що відбувається
3 липня, 09:09
Алєксєєв переконаний, що СБУ затіяла справу проти нього з метою політичного переслідування
Суд обрав запобіжний захід нардепу Алєксєєву
3 липня, 18:37
Петро Порошенко бере участь в роботі Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС
Порошенко у Брюсселі розказав про безпрецедентну ситуацію в Україні
5 липня, 18:25
Нестор Шуфрич обіймає посаду голови Комітету Верховної Ради з питань свободи
Партія Порошенка звинуватила «Голос» у спробі захистити Шуфрича
14 липня, 12:22
Харківський академічний український драматичний театр ім. Т. Шевченка
Обласна влада позбавляє фінансування харківський театр Шевченка – легендарний «Березіль»
16 липня, 13:13
Здвиженської церква у Карвасарах Хмельницької області
Московська церква має звільнити будівлю Здвиженської церкви: рішення суду
14 липня, 10:40
Фракції «Європейської Солідарності» вдалося внести кілька принципових поправок і скасувати частину дискримінаційних норм
Закон про повернення довоєнних податків. Депутати зробили роз'янення для бізнесу
Вчора, 11:43

Політика

Скандал із фільмами під час війни. Опозиція вимагатиме відставки Ткаченка
Скандал із фільмами під час війни. Опозиція вимагатиме відставки Ткаченка
Екснардеп від партії Тимошенко та радник Януковича виринув в окупованому Криму (відео)
Екснардеп від партії Тимошенко та радник Януковича виринув в окупованому Криму (відео)
Військові без вищої освіти можуть отримати офіцерські звання: Зеленський підписав закон
Військові без вищої освіти можуть отримати офіцерські звання: Зеленський підписав закон
Зеленський підписав закон про розширення переліку права на демобілізацію
Зеленський підписав закон про розширення переліку права на демобілізацію
США помилково надсилали надсекретні дані союзнику Росії
США помилково надсилали надсекретні дані союзнику Росії
Верховна Рада збирається відновити контроль над витратами політичних партій
Верховна Рада збирається відновити контроль над витратами політичних партій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Контрнаступ ЗСУ уповільнюється. Міноборони назвало причину
43K
Патріарх Кирило заявив, що УПЦ МП належить до Російської православної церкви
37K
Стосується українських заробітчан. У Польщі розгорівся скандал через нове правило
33K
Після Перемоги маємо готуватись до наступної війни
32K
Чи буде Росія топити військовий флот Туреччини?
31K
Вихід із зернової угоди – «чорний лебідь» для Росії

Новини

В Україні втретє від початку доби оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Сьогодні, 07:12
ЗСУ тримають оборону на Куп’янському напрямку і наступають на півдні – Генштаб
Сьогодні, 07:04
19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
Спека та подекуди дощі з грозами: прогноз погоди на 18 липня
Вчора, 06:01
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:11
Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
16 липня, 11:17

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту