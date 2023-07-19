Скандал із фільмами під час війни. Опозиція вимагатиме відставки Ткаченка

Нардепка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко гостро розкритикувала міністра культури Олександра Ткаченка та потребувала його відставки

Міністерство культури виділить 33 млн грн для створення фільму під час війни

Міністерство культури виділяє мільйони гривень для створення російськомовного продукту від компаній, які працювали на російський ринок. У зв'язку з цим, нардепка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко вимагає негайно відставити міністра культури Олександра Ткаченка від виконання обов’язків.

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«Під час війни влада розпиляла сотні мільйонів гривень не лише на російськомовні канали «Дом»/Freedom, шоу подруги Зеленського Олени Кравець з провальними рейтингами, але й на фінансування проросійського продакшн.

7 червня Держпідприємство Іномовлення провело «мистецький конкурс» на фільми, серіали. Переможцями стали компанії ТОВ «Український продакшн ХАБ» та ТОВ «КС Продакшн». Їх засновники завжди працювали на російський ринок, в російських проєктах на проросійську аудиторію. І зараз знову отримують від Мінкульту мільйони.

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Далі – гірше. 10 мільйонів гривень російськомовний телеканал «Дом» виділяє на новорічну комедію «Санаторій «Незабудка», – заявила Геращенко.

Нардепка додала, що на «Прозорро» зʼявився новий тендер, згідно з яким зрозуміло, що на серіал «СМТ «Інгулець» Мінкульт виділить 33 млн грн під час війни.

Вона нагадала, що петиція, у якій йшлося про відставку міністра Ткаченка, давно набрала необхідну кількість голосів для розгляду, проте влада не вчинила ніяких дій.

«Європейська солідарність» вимагатиме відставки міністра культури Ткаченка як людини, яка несе безпосередню відповідальність за злочинний зрив евакуації культурних і мистецьких цінностей з окупованих територій, впровадження політичної цензури і найогидніший дерибан під час війни», – наголосила Ірина Геращенко.

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Нардепка Ірина Геращенко вимагає негайної відставки міністра культури Олександра Ткаченка скріншот

Олександра Ткаченка призначили міністром культури 4 червня 2020 року. До того – з 29 серпня 2019-го до призначення міністром – він був народним депутатом від партії «Слуга Народу» та головою комітету парламенту з питань гуманітарної та інформаційної політики. А перед тим Ткаченко одинадцять років був гендиректором групи каналів «1+1 Media».

Нагадаємо, що петиція з проханням про відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики набрала необхідні 25 тисяч голосів.

На Книжковому Арсеналі у Києві під час однієї з дискусій, на якій присутній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, активісти розгорнули плакати з закликом про його відставку. Проте міністр не зрозумів причину претензій до нього.