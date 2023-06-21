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Латвія передає Україні весь свій флот гелікоптерів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Латвія передає Україні весь свій флот гелікоптерів
Каріньш вважає, що для відбудови України мають бути використані усі заморожені російські активи
фото з відкритих джерел

Латвія продовжує тренувати українських солдатів та надавати боєприпаси, безпілотники

Латвія, на додачу до військової допомоги розміром у понад 1% свого ВВП, готується передати Україні усі свої вертольоти. Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш на міжнародній конференції з відновлення України в Лондоні.

На тлі нарощування Росією військ біля українського кордону, ще у листопаді-грудні 2021 року Латвією було прийнято рішення про відправку ПЗРК «Стінгер» до України. Після отримання згоди з боку США на поставку цієї американської зброї «Стінгери» прибули в Україну, всього за день до повномасштабного вторгнення. «На щастя, вони стали частиною рішення, щоб не дати росіянам захопити аеропорт, що було частиною їхнього початкового плану», – наголосив Каріньш.

Відтоді уряд Латвії витратив понад 1,3% свого ВВП на всі види допомоги Україні, з яких понад 1% – лише на військові потреби. «Отже, усі наші ракети «Стінгер» зараз в Україні. У нас є флот гелікоптерів, всі ці гелікоптери – останні зараз перефарбовуються, щоб бути придатними до використання і мати гарний вигляд – ми відправляємо в Україну», – зазначив Каріньш.

Крім того, Латвія продовжує тренувати українських солдатів та надавати боєприпаси, безпілотники. Прем’єр наголосив на необхідності збільшення підтримки України, а також повністю інтегрувати Україну в ЄС та НАТО.

Каріньш додав, що для відбудови України мають бути використані усі заморожені російські активи, а також підкреслив необхідність притягнення керівництва РФ до відповідальності за усі скоєні злочини. «Отже, об'єднаними ви вистоїмо. Ми будемо стояти з Україною, ... і врешті-решт ми переможемо. Слава Україні!» – завершив свій виступ очільник уряду Латвії.

Як повідомлялося, Латвія допоможе Україні ліквідувати наслідки підриву Каховської ГЕС.

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Теги: міністр Латвія військові аеропорт боєприпаси Щастя гелікоптер вертоліт

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