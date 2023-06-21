Латвія передає Україні весь свій флот гелікоптерів

Латвія продовжує тренувати українських солдатів та надавати боєприпаси, безпілотники

Латвія, на додачу до військової допомоги розміром у понад 1% свого ВВП, готується передати Україні усі свої вертольоти. Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш на міжнародній конференції з відновлення України в Лондоні.

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На тлі нарощування Росією військ біля українського кордону, ще у листопаді-грудні 2021 року Латвією було прийнято рішення про відправку ПЗРК «Стінгер» до України. Після отримання згоди з боку США на поставку цієї американської зброї «Стінгери» прибули в Україну, всього за день до повномасштабного вторгнення. «На щастя, вони стали частиною рішення, щоб не дати росіянам захопити аеропорт, що було частиною їхнього початкового плану», – наголосив Каріньш.

Відтоді уряд Латвії витратив понад 1,3% свого ВВП на всі види допомоги Україні, з яких понад 1% – лише на військові потреби. «Отже, усі наші ракети «Стінгер» зараз в Україні. У нас є флот гелікоптерів, всі ці гелікоптери – останні зараз перефарбовуються, щоб бути придатними до використання і мати гарний вигляд – ми відправляємо в Україну», – зазначив Каріньш.

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Крім того, Латвія продовжує тренувати українських солдатів та надавати боєприпаси, безпілотники. Прем’єр наголосив на необхідності збільшення підтримки України, а також повністю інтегрувати Україну в ЄС та НАТО.

Каріньш додав, що для відбудови України мають бути використані усі заморожені російські активи, а також підкреслив необхідність притягнення керівництва РФ до відповідальності за усі скоєні злочини. «Отже, об'єднаними ви вистоїмо. Ми будемо стояти з Україною, ... і врешті-решт ми переможемо. Слава Україні!» – завершив свій виступ очільник уряду Латвії.

Як повідомлялося, Латвія допоможе Україні ліквідувати наслідки підриву Каховської ГЕС.