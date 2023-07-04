Нардеп Алєксєєв вийшов з-під варти

Заставу було внесено вчора ввечері, 3 липня

Сьогодні, 4 липня, народний депутат із фракції «Європейська солідарність» Сергій Алєксєєв, якого підозрюють у шахрайстві, вийшов з-під варти під заставу в розмірі 2,264 млн грн. Про це нардеп повідомив у коментарі «Суспільному».

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За словами Алєксєєва, заставу внесли ввечері, 3 липня. Звільнили депутата із СІЗО по обіді, 4 липня.

«Заставу внесли вчора ввечері, 3 липня. Заставу внесли за мене мої друзі та колеги, близько 18:00. Одразу я не вийшов, вийшов 4 липня близько 13 години. Справи там немає, кажуть кращі адвокати. Це виключно підстава опозиційного депутата. Далі ми будемо відстоювати: йти або на виправдальний вирок, або на закриття справи», – розповів Алєксєєв.

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Нагадаємо, 3 липня у Личаківському районному суді Львова нардепу обрали запобіжний захід. Це 60 діб тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 264 тис. грн. Прше судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Алєксєєву відбулося 1 липня, але депутат на нього не з'явився. Тому слідчий суддя переніс розгляд клопотання на 3 липня.

Як повідомлялося, що 30 червня Служба безпеки заявила, що спільно з Державним бюро розслідувань задокументувала злочинні дії одного із чинних народних депутатів України, який начебто вимагав гроші з громадянина однієї із європейських країн. За $50 тис. нардеп обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції. Проте правоохоронці не називають прізвища політика, якого вони звинувачують у злочині.

Також «Європейська Солідарність» заявила про проведення обшуків у народного депутата Сергія Алєксєєва і називає це продовження спрямованих провокацій і тиску на представників своєї партії. Згодом нардеп прокоментував обшук.

Адвокат нардепа Сергія Алєксєєва Євген Солодкий наголошує, що процесуальні дії відбувалися із порушеннями, а сам Алєксєєв переконаний, що СБУ затіяла справу проти нього з метою політичного переслідування.