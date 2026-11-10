Головна Країна Культура
search button user button menu button
1721-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Краєзнавці виявили на Хмельниччині один із найстаріших чумних хрестів

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
google social img telegram social img facebook social img
Краєзнавці виявили на Хмельниччині один із найстаріших чумних хрестів
Кам'яний чумний хрест 1719 року поблизу села Зеленче на Хмельниччині
Фото: «Україна Інкогніта»

Дослідники пов'язують пам'ятку з епідемією чуми, яка на початку XVIII століття охопила Поділля

На Хмельниччині поблизу села Зеленче краєзнавці виявили старовинний кам'яний хрест, встановлений на могилі людини, яка, ймовірно, померла під час епідемії чуми. Дослідникам вдалося розшифрувати частину написів на пам'ятці та встановити дату поховання – 1719 рік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ZAXID.NET.

Про знахідку розповіла команда дослідницького проєкту «Україна Інкогніта». Кам'яний хрест обстежив і сфотографував краєзнавець із Дунаївців Олександр Романюк. Учасники проєкту допомогли розшифрувати старовинні написи та встановити походження пам'ятки.

Надгробок розташований на східній околиці села Зеленче поблизу Дунаївців, на краю Нестеровецького лісу. За розповідями місцевих жителів, раніше хрест стояв на кам'яній плиті, а його висота сягала майже двох метрів.

фото: «Україна Інкогніта»
фото: «Україна Інкогніта»
Кам'яний надгробок датований 1719 роком

Нині пам'ятка здіймається приблизно на півтора метра. Водночас дослідники припускають, що розповіді про її колишні розміри можуть бути перебільшеними, оскільки форма надгробка не вказує на те, що значна частина конструкції прихована під землею.

Поблизу хреста краєзнавці помітили нерівності рельєфу, які можуть бути залишками давніх споруд. За однією з версій, колись на цьому місці існував хутір, мешканці якого загинули під час епідемії чуми.

Особливу увагу дослідників привернули написи на камені. Частину тексту вдалося розшифрувати: «…Раб Божий Василий Томєн… Прєдставился под час повєтра». Слово «повєтра» у тогочасному вжитку означало пошесть.

Інший бік хреста значно пошкоджений вивітрюванням. Попри це, фахівці змогли встановити рік смерті похованої людини – 1719-й. Саме тоді Поділля переживало масштабну епідемію чуми.

Ще однією особливістю пам'ятки став невеликий нескрізний отвір у центральній частині хреста. Подібні заглиблення дослідники раніше знаходили на кам'яних надгробках XVIII–XIX століть, зокрема на єврейських поховальних пам'ятках – мацевах.

Точне призначення таких отворів залишається невідомим. За однією з версій, вони могли мати символічне значення та бути пов'язаними з народними уявленнями про перехід душі померлого між світами живих і мертвих.

Кам'яні чумні хрести вважаються рідкісними історичними пам'ятками. Під час епідемій померлих нерідко ховали поблизу їхніх осель, щоб уникнути поширення хвороби під час транспортування тіл до кладовищ.

На таких могилах зазвичай встановлювали дерев'яні хрести, оскільки кам'яні надгробки коштували дорого. Крім того, епідемії часто забирали життя цілих родин, тому встановлювати пам'ятники загиблим було нікому.

За даними «Україна Інкогніта», нині відомо трохи більше трьох десятків позацвинтарних чумних хрестів XVIII століття. Більшість пам'яток на Хмельниччині пов'язана з епідеміями 1770–1771 та 1797–1799 років.

До знахідки в Зеленче дослідникам був відомий лише один надгробок жертви чуми 1719 року на Хмельниччині. Він розташований у селі Кам'янка поблизу Сатанова та встановлений на могилі Григора Кадона. Пам'ятку обстежили під час експедиції 2024 року.

Історики зазначають, що епідемія 1719 року спочатку охопила Жванець, звідки поширилася на Кам'янець та інші населені пункти Поділля. Попри спроби місцевої влади зупинити хворобу, пошесть охопила значну частину регіону.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про виявлення рідкісної скіфської прикраси на Хмельниччині. Під час дослідження поховання IV століття до нашої ери археологи знайшли бронзову деталь кінської збруї з незвичним рослинним орнаментом, який раніше не був відомий у скіфській культурі.

Також «Главком» писав про історичні пам'ятки Поділля, зокрема старовинні кам'яні хрести поблизу скельного храму в Буші. Деякі надгробки місцевого цвинтаря мають рідкісні форми, які майже не трапляються в інших регіонах України.

Читайте також:

Теги: історія хрест архітектура Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна пояснив, чому Україна повинна вступити до НАТО
Глава МЗС Естонії назвав єдину умову припинення війни в Україні
Вчора, 06:45
Генсек НАТО Марк Рютте розповів, що станеться з російською армією після миру в Україні
Генсек НАТО назвав найімовірніший сценарій завершення війни в Україні
6 листопада, 07:00
Триває 1715-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2026 року
4 листопада, 08:45
Національний банк оновив офіційний курс валют на 2 листопада 2026 року
Курс валют 2 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
2 листопада, 10:17
На тлі уповільнення просування російських військ Москва суттєво збільшила кількість далекобійних атак по Україні
The Economist зафіксував рекордні втрати Росії у війні проти України
31 жовтня, 00:29
Історичні приклади свідчать, що Росія не є непереможною, попри міфи пропаганди Кремля
Сікорський спростував міф про «непереможність» Росії та нагадав про її поразки у війнах
27 жовтня, 10:50
Російський шахед ударив поблизу звичайного кафе та парку, де перебували люди
Російський дрон убив дітей на Харківщині: Зеленський звернувся до США
19 жовтня, 20:06
Маск і Трамп створили нові ризики для ЗСУ
Маск і Трамп залишили Україну напризволяще – The Telegraph
14 жовтня, 20:46
Американська політична діячка Ненсі Пелосі сказала Трампу у 2019 році: «З вами всі дороги ведуть до Путіна»
Закупівля дизелю у РФ є найбезсердечнішою зрадою України з боку Трампа – The Atlantic
12 жовтня, 02:06

Культура

Краєзнавці виявили на Хмельниччині один із найстаріших чумних хрестів
Краєзнавці виявили на Хмельниччині один із найстаріших чумних хрестів
Зеленський надав Львівському історичному музею статус національного
Зеленський надав Львівському історичному музею статус національного
День працівників культури. Зеленський відзначив державними нагородами митців (список)
День працівників культури. Зеленський відзначив державними нагородами митців (список)
Кухар пояснила, чому Захід тримається за російський балет
Кухар пояснила, чому Захід тримається за російський балет
Реаліті-кухня у бліндажі. Держава виділила майже 10 млн грн на створення особливого кулінарного шоу
Реаліті-кухня у бліндажі. Держава виділила майже 10 млн грн на створення особливого кулінарного шоу
100-річчя Театру Лесі Українки. Президент відзначив високими званнями десяток акторів (список)
100-річчя Театру Лесі Українки. Президент відзначив високими званнями десяток акторів (список)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 листопада 2026
113K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
103K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
74K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
70K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

«Чим пишатися?»: вчителька розкритикувала колег, які відмовляються використовувати ШІ
Сьогодні, 16:22
Ректора університету Богомольця відсторонено від посади: що відомо
Сьогодні, 15:08
В Україні до 12°, в західних областях дощитиме: погода на 10 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 10 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Шкільний скандал на Київщині: вчителям урізають зарплати, директорки дали пояснення
Вчора, 19:36
На мосту Патона запрацює реверсивна смуга: попередній графік
Вчора, 17:41

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua