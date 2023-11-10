Новий театральний скандал: Булгаков посеред війни повертається до Києва

Дмитро Рачковський, який нині керує Українським сучасним театром, був засновником приватного підприємства «Російський незалежний театр» у Полтаві

Український сучасний театр, в якому грають такі імениті актори як Ольга Сумська та Володимир Горянський, продовжує ставити вистави письменника і драматурга-українофоба Михайла Булгакова. Цей факт обурив громадськість. Зокрема, на такі «гастролі» звернули увагу політик Дмитро Корчинський та журналіст Антон Подлуцький.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема, наступна постановка «Майстера та Маргарити» цього театру має відбутися вже 19 листопада в Києві. Окрім столиці виставу Булгакова також хочуть показати й в інших містах України.

Український сучасний театр показуватиме «Майстера та Маргариту» в Києві фото: скріншот

«Надзвичайно-оригінальні і блискучі емоції переповнюють глядачів, коли на сцені розігрується дане містичне дійство. І дійсно вдало продумані мізансцени, безліч танців, розкішні костюми і блискуча гра акторів розсунули тісну чорноту і зробили, що раніше здавалось, неможливе: найвідоміший роман Булгакова нарешті ожив на сцені», – йдеться в описі вистави.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Примітно, що на сайті Українського сучасного театру він досі називається на честь Булгакова, персона якого доволі контроверсійна для України. Михайло Булгаков вважається російським письменником, хоча й народився у Києві у 1891 році. Він написав низку творів, відомих у пострадянському просторі: «Майстер і Маргарита», «Біла Гвардія», «Собаче Серце», «Записки юного лікаря», «Іван Васильович». Політичні погляди Булгакова більшість експертів описує як російський імперіалізм, шовінізм, українофобію та симпатію до «білого» руху. Він критикував УНР, Павла Скоропадського і Симона Петлюру. Докази цьому легко знайти у творчості письменника.

Окрім Булгакова, в анонсах Українського сучасного театру досі «висять» вистави російських письменників та драматургів. Наприклад «Анна Карєніна» Льва Толстого та «Євгеній Онєгін» Олександра Пушкіна.

Репертуар Українського сучасного театру фото: скріншот

В анонсах «висять» вистави російських митців. Наприклад «Анна Карєніна» Льва Толстого та «Євгеній Онєгін» Олександра Пушкіна фото: скріншот

Донедавна театр намагався показати на сцені й виставу «Собаче серце», проте більшість подій було скасовано.

4 фото На весь екран





Більшість постановок Українського сучасного театру «Собачого серця» Булгакова були скасовані фото: скріншот

Зокрема, режисер Дмитро Рачковський, який нині керує Українським сучасним театром, був засновником приватного підприємства «Російський незалежний театр» у Полтаві. А також художнім керівником московського незалежного театру в Луганську.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Дмитро Рачковський був засновником приватного підприємства «Російський незалежний театр» у Полтаві фото: скріншот

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що активісти зняли з фасаду корпусу Інституту філології КНУ імені Шевченка меморіальну дошку, присвячену російському письменнику Михайлу Булгакову.

Також відомо, що Міністерство освіти і науки України переглянуло навчальну програму для школярів на 2022-2023 роки. Із програми зарубіжної літератури виключили більшість російських та білоруських письменників. Замість них діти читатимуть твори Жана де Лафонтена, О. Генрі, Анни Ґавальди, Ульфа Старка, Джона Бойна, Е. Шмітта, Йозефа Рота, Александра Гранаха тощо. Водночас у програмі залишили тексти Булгакова, Гоголя, Кузнецова й Ільфа та Петрова.