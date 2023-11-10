Головна Країна Культура
search button user button menu button

Новий театральний скандал: Булгаков посеред війни повертається до Києва

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Новий театральний скандал: Булгаков посеред війни повертається до Києва
Знімок з вистави «Майстер та Маргарита» письменника-українофоба Михайла Булгакова
фото: Facebook/Український сучасний театр

Дмитро Рачковський, який нині керує Українським сучасним театром, був засновником приватного підприємства «Російський незалежний театр» у Полтаві

Український сучасний театр, в якому грають такі імениті актори як Ольга Сумська та Володимир Горянський, продовжує ставити вистави письменника і драматурга-українофоба Михайла Булгакова. Цей факт обурив громадськість. Зокрема, на такі «гастролі» звернули увагу політик Дмитро Корчинський та журналіст Антон Подлуцький.

Зокрема, наступна постановка «Майстера та Маргарити» цього театру має відбутися вже 19 листопада в Києві. Окрім столиці виставу Булгакова також хочуть показати й в інших містах України.

Український сучасний театр показуватиме «Майстера та Маргариту» в Києві
Український сучасний театр показуватиме «Майстера та Маргариту» в Києві
фото: скріншот

«Надзвичайно-оригінальні і блискучі емоції переповнюють глядачів, коли на сцені розігрується дане містичне дійство. І дійсно вдало продумані мізансцени, безліч танців, розкішні костюми і блискуча гра акторів розсунули тісну чорноту і зробили, що раніше здавалось, неможливе: найвідоміший роман Булгакова нарешті ожив на сцені», – йдеться в описі вистави.

Примітно, що на сайті Українського сучасного театру він досі називається на честь Булгакова, персона якого доволі контроверсійна для України. Михайло Булгаков вважається російським письменником, хоча й народився у Києві у 1891 році. Він написав низку творів, відомих у пострадянському просторі: «Майстер і Маргарита», «Біла Гвардія», «Собаче Серце», «Записки юного лікаря», «Іван Васильович». Політичні погляди Булгакова більшість експертів описує як російський імперіалізм, шовінізм, українофобію та симпатію до «білого» руху. Він критикував УНР, Павла Скоропадського і Симона Петлюру. Докази цьому легко знайти у творчості письменника.

Окрім Булгакова, в анонсах  Українського сучасного театру досі «висять» вистави російських письменників та драматургів. Наприклад «Анна Карєніна» Льва Толстого та «Євгеній Онєгін» Олександра Пушкіна.

Репертуар Українського сучасного театру
Репертуар Українського сучасного театру
фото: скріншот
В анонсах «висять» вистави російських митців. Наприклад «Анна Карєніна» Льва Толстого та «Євгеній Онєгін» Олександра Пушкіна
В анонсах «висять» вистави російських митців. Наприклад «Анна Карєніна» Льва Толстого та «Євгеній Онєгін» Олександра Пушкіна
фото: скріншот

Донедавна театр намагався показати на сцені й виставу «Собаче серце», проте більшість подій було скасовано.

4 фото
На весь екран
Більшість постановок Українського сучасного театру «Собачого серця» Булгакова були скасовані
фото: скріншот

Зокрема, режисер Дмитро Рачковський, який нині керує Українським сучасним театром, був засновником приватного підприємства «Російський незалежний театр» у Полтаві. А також художнім керівником московського незалежного театру в Луганську.

Дмитро Рачковський був засновником приватного підприємства «Російський незалежний театр» у Полтаві
Дмитро Рачковський був засновником приватного підприємства «Російський незалежний театр» у Полтаві
фото: скріншот

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що активісти зняли з фасаду корпусу Інституту філології КНУ імені Шевченка меморіальну дошку, присвячену російському письменнику Михайлу Булгакову.

Також відомо, що Міністерство освіти і науки України переглянуло навчальну програму для школярів на 2022-2023 роки. Із програми зарубіжної літератури виключили більшість російських та білоруських письменників. Замість них діти читатимуть твори Жана де Лафонтена, О. Генрі, Анни Ґавальди, Ульфа Старка, Джона Бойна, Е. Шмітта, Йозефа Рота, Александра Гранаха тощо. Водночас у програмі залишили тексти Булгакова, Гоголя, Кузнецова й Ільфа та Петрова.

Читайте також: 

Теги: Київ культура театр вистава

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кличко пообіцяв, що допомога збройним силам України продовжуватиметься і надалі
Київ передасть майже 3 тис. тонн пального для ЗСУ, Нацгвардії та ДСНС, – Кличко
12 жовтня, 18:05
У Дарницькому районі Києва з’явився новий патріотичний мурал
У Києві з'явився новий патріотичний мурал (фото)
15 жовтня, 13:40
Нардеп дав сумнівну пораду киянам, як «відшити» воєнкомів одним словом
Нардеп дав сумнівну пораду киянам, як «відшити» воєнкомів одним словом
18 жовтня, 14:16
Зсув пошкодив одну з алей у парку
У Києві на території ландшафтного парку стався зсув ґрунту
14 жовтня, 17:35
Шеврони на могилі загиблого пілота на позивний Джус
У Києві невідомі вдруге пограбували могилу пілота Джуса
17 жовтня, 19:27
Прокуратура затримала 46-річного громадянина Іспанії, який має посвідку на постійне проживання на території України
Правоохоронці викрили громадянина Іспанії, який створив схему збуту кокаїну в Києві
27 жовтня, 10:10
Попередній рекорд було зафіксовано ще у 1960 році – +17,7
У столиці другий день поспіль тривають температурні рекорди
1 листопада, 13:04
Хлопчик піднявся на оглядовий майданчик на щиті та віддав вітру повідомлення для тата
10-річний хлопчик піднявся на «Батьківщину-матір», щоб відправити листа загиблому татові (фото)
1 листопада, 19:11
Київрада усунула представників ОПЗЖ із керівних посад
Київрада усунула представників ОПЗЖ із керівних посад
9 листопада, 12:48

Культура

Новий театральний скандал: Булгаков посеред війни повертається до Києва
Новий театральний скандал: Булгаков посеред війни повертається до Києва
Загинув автор книжки «Спокійної ночі» Максим Петренко, який вважався безвісти зниклим
Загинув автор книжки «Спокійної ночі» Максим Петренко, який вважався безвісти зниклим
Довженко-Центр повідомив про нову спробу ліквідації
Довженко-Центр повідомив про нову спробу ліквідації
Скандал із позолотою куполів Софіївського собору: у заповіднику відреагували
Скандал із позолотою куполів Софіївського собору: у заповіднику відреагували
Росіяни пошкодили або знищили понад 800 пам’яток культурної спадщини. Повний список
Росіяни пошкодили або знищили понад 800 пам’яток культурної спадщини. Повний список
У Києві завершився міжнародний кінофестиваль «Молодість»
У Києві завершився міжнародний кінофестиваль «Молодість»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
Хто хоче здати Україну?
49K
Безробітний знайшов оригінальну «відмазку», щоб не воювати
28K
Німеччина зменшить фінансову допомогу українським біженцям
25K
Німеччина урізає гроші для біженців: як відреагували світові ЗМІ
17K
Масштабна повітряна тривога тривала більше трьох годин
9637
Суд ухвалив нове рішення у справі Коломойського після заяв адвокатів про хворобу

Новини

Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Вчора, 23:46
Окупанти намагаються просуватися на шести напрямках – Генштаб
Вчора, 07:17
Без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 10 листопада
Вчора, 05:15
10 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
«Главком» заявляє про інформаційну атаку на видання
9 листопада, 11:53
За добу під Бахмутом ЗСУ відбили 30 ворожих атак – Генштаб
9 листопада, 07:00

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту