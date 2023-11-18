В Угорщині актори випали з балкону під час вистави
Акторів прооперували, вони перебувають у важкому, але стабільному стані
Під час театральної вистави «Ромео і Джульєтта», яка відбувалася в одному з угорських театрів, стався нещасний випадок. Постраждали двоє акторів, зараз вони перебувають у лікарні. Про це повідомляє BBC.
У виставі Юлія Сас грала Джульєтту, а Лайош Отто Хорват перевтілився в її суворого батька, сеньйора Капулетті. Під час виступу вони впали з балконної декорації вниз. Приземлилися актори на платформу, яка була розташована за лаштунками.
На місці акторам допомогли парамедики, а потім постраждалих прооперували. Нині вони перебувають у важкому, але стабільному стані.
Наразі триває розслідування інциденту. Після нещасного випадку директор Національного театру Аттіла Віднянський запропонував піти у відставку, проте міністр культури Угорщини Янош Чак відхилив пропозицію. Він чекає на висновок розслідування, перш ніж ухвалювати таке рішення.
Згодом після інциденту міністр культури Угорщини Янош Чак та Віднянський відвідали акторів у лікарні.
«Завдяки професійній та якісній медичній допомозі стан Юлії Сас та Отто Лайоша Хорвата постійно покращується. Міністерство надає невідкладну екстрену допомогу обом артистам у цей важкий період», – зазначив міністр.
Нагадаємо, український сучасний театр, в якому грають такі імениті актори як Ольга Сумська та Володимир Горянський, продовжує ставити вистави письменника і драматурга-українофоба Михайла Булгакова.
Коментарі — 0