В Угорщині актори випали з балкону під час вистави

Акторів прооперували, вони перебувають у важкому, але стабільному стані

Під час театральної вистави «Ромео і Джульєтта», яка відбувалася в одному з угорських театрів, стався нещасний випадок. Постраждали двоє акторів, зараз вони перебувають у лікарні. Про це повідомляє BBC.

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У виставі Юлія Сас грала Джульєтту, а Лайош Отто Хорват перевтілився в її суворого батька, сеньйора Капулетті. Під час виступу вони впали з балконної декорації вниз. Приземлилися актори на платформу, яка була розташована за лаштунками.

На місці акторам допомогли парамедики, а потім постраждалих прооперували. Нині вони перебувають у важкому, але стабільному стані.

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Наразі триває розслідування інциденту. Після нещасного випадку директор Національного театру Аттіла Віднянський запропонував піти у відставку, проте міністр культури Угорщини Янош Чак відхилив пропозицію. Він чекає на висновок розслідування, перш ніж ухвалювати таке рішення.

Згодом після інциденту міністр культури Угорщини Янош Чак та Віднянський відвідали акторів у лікарні.

«Завдяки професійній та якісній медичній допомозі стан Юлії Сас та Отто Лайоша Хорвата постійно покращується. Міністерство надає невідкладну екстрену допомогу обом артистам у цей важкий період», – зазначив міністр.

Нагадаємо, український сучасний театр, в якому грають такі імениті актори як Ольга Сумська та Володимир Горянський, продовжує ставити вистави письменника і драматурга-українофоба Михайла Булгакова.