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    Міністр Монастирський анонсував важливі нововведення для патрульних

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    Бодікам застосовується для фіксації роботи поліцейських - Міністр Монастирський анонсував важливі нововведення для патрульних
    Бодікам застосовується для фіксації роботи поліцейських
    фото: poltava.to

    Нові правила почнуть діяти з наступного року

    Українські патрульні поліцейські будуть зобов'язані завжди працювати з увімкненими боді-камерами (бодікамами). З наступного року такі пристрої будуть у кожному підрозділі патрульної поліції. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на форумі «Україна 30».

    «Вже з наступного року в кожному підрозділі патрульної поліції, де працюють офіцери і будуть виїжджати на патрулювання, будуть бодіками. І вони зобов'язані будуть їх включати під час спілкування з громадянами», – заявив Монастирський

    За його словами, таким чином можна буде досягти більш високого стандарту захисту прав людини.

    Зазначимо, бодікам – це персональна камера, відеореєстратор, який може кріпитися безпосередньо на одяг. Застосовується для фіксації роботи поліцейських.

    Як раніше стало відомо, у системі міністерства внутрішніх справ понад 70% працівників вакциновані повністю. Міністерство розробило спеціальні значки для патрульних поліцейських, які вони можуть носити та показувати людям.

    Нагадаємо, Нацполіція перевіряє сертифікати про вакцинацію українців від Covid-19 за QR-кодом.

    До слова, раніше стало відомо, що в Україні не вистачає близько 3 тис. патрульних поліцейських.

    Теги: міністр Україна поліція Денис Монастирський
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    Міністр Монастирський анонсував важливі нововведення для патрульних