Міністр Монастирський анонсував важливі нововведення для патрульних
Нові правила почнуть діяти з наступного року
Українські патрульні поліцейські будуть зобов'язані завжди працювати з увімкненими боді-камерами (бодікамами). З наступного року такі пристрої будуть у кожному підрозділі патрульної поліції. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на форумі «Україна 30».
«Вже з наступного року в кожному підрозділі патрульної поліції, де працюють офіцери і будуть виїжджати на патрулювання, будуть бодіками. І вони зобов'язані будуть їх включати під час спілкування з громадянами», – заявив Монастирський
За його словами, таким чином можна буде досягти більш високого стандарту захисту прав людини.
Як раніше стало відомо, у системі міністерства внутрішніх справ понад 70% працівників вакциновані повністю. Міністерство розробило спеціальні значки для патрульних поліцейських, які вони можуть носити та показувати людям.
Нагадаємо, Нацполіція перевіряє сертифікати про вакцинацію українців від Covid-19 за QR-кодом.
До слова, раніше стало відомо, що в Україні не вистачає близько 3 тис. патрульних поліцейських.