У Чернівцях відтворять перше виконання легендарної «Червоної рути»

На сцену вийдуть актори в образах Володимира Івасюка та Олени Кузнєцової, а студенти місцевого коледжу мистецтв гратимуть роль знімальної групи

У суботу, 13 вересня, виповнюється 55 років із дня першого виконання легендарних пісень Володимира Івасюка «Червона рута» та «Водограй». З цієї нагоди Чернівецька обласна філармонія готує особливе дійство – реконструкцію зйомки телепередачі «Камертон доброго настрою» на Театральній площі, повідомляє «Главком» із посиланням на molbuk.ua.

За словами організаторів, підготовка дійства тривала близько місяця. Під час заходу звучатимуть не лише хіти Івасюка, а й сучасні пісні. У постановці зіграють актори в образах Володимира Івасюка, Олени Кузнєцової та легендарного звукорежисера Василя Стріховича. А студенти місцевого коледжу мистецтв гратимуть роль знімальної групи. Крім того, участь у події візьме близький родич композитора.

Спершу відтворять історичні події, а далі відбудеться концертна програма, побудована у форматі «Камертону доброго настрою» вже через 55 років. «Ведучого не буде. Все виглядатиме як знімальний процес. Зазвичай ми робимо так, щоб глядач не бачив, що відбувається за лаштунками. А цього разу люди матимуть нагоду побачити закулісся: як виходить оркестр, як налаштовують мікрофони і навіть як формується оркестр перед виступом», – розповів художній керівник Чернівецької обласної філармонії Іван Петрусяк.

Зазначається, що до Чернівців також запросили колишніх учасників ансамблю «Смерічка», які були очевидцями першого виконання «Червоної рути» та «Водограю». «Не знати пісень Івасюка – це, мабуть, гріх. Ми маємо цінувати видатного земляка, який залишив світові такі перлини. Його хіти були створені в ті часи, коли забороняли співати рідною мовою. Найменше, що ми можемо зробити для його пам’яті – це прославляти українську пісню», – каже солістка Чернівецької філармонії Олеся Франків, яка виконає попурі з пісень Івасюка.

Буковинців та гостей краю запрошують на свято пісні 13 вересня о 17:00 на Театральній площі. Дійство транслюватимуть онлайн. У разі повітряної тривоги його призупинять, а глядачів попросять спуститися в укриття. Якщо тривога триватиме менше ніж 30 хвилин, програму продовжать.



Раніше «Главком» повідомляв, що 50 років тому «Червона рута» вразила весь світ. 50 років тому три українські красені-легені, три майбутні Герої України, рідною піснею «Червона рута» поклали на лопатки весь Радянський Союз. Володимиру Івасюку сповнилося уже 22, Василю Зінкевичу – 26, Назарію Яремчуку – лишень минуло 20 років. Про це розповів історик української естради Михайло Маслій.





