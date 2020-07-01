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    Культура

    У довгому списку літературної нагороди Центральної Європи – троє українських письменників

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    <p>Українські письменники потрапили у довгий список літературної нагороди Центральної Європи &laquo;Ангелус&raquo;</p> - У довгому списку літературної нагороди Центральної Європи – троє українських письменників

    Українські письменники потрапили у довгий список літературної нагороди Центральної Європи «Ангелус»

    Переможця оголосять 17-го жовтня

    У довгий список літературної нагороди Центральної Європи «Ангелус» потрапили троє українських письменників. Шорт-лист з’явився на офіційному сайті відзнаки, – повідомляє Читомо.

    Загалом до списку потрапили 14 авторів. Серед них і такі українські письменники:

    • Таня Малярчук (Zapomnienie, Wydawnictwo Warstwy);
    • Наталка Сняданко (Frau Müller nie zamierza płacić więcej, видавницво Warsztaty Kultury);
    • Сергій Жадан (Internat, видавництво Czarne).

    З повним списком можна ознайомитись на офіційному сайті премії.

     

    Літературна нагорода Центральної Європи Angelus  — літературна відзнака, яку вручають щороку, починаючи із 2006-го, за найкращу прозову книжку, опубліковану польською мовою минулого року. Організатором і фундатором відзнаки є місто Вроцлав. Лауреатом може стати письменник, що походить із Центральної Європи (Австрія, Албанія, Білорусь, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Естонія, Латвія, Литва, Македонія, Молдова, Німеччина, Польща, Росія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Україна, Хорватія, Чехія, Чорногорія).

    Премію вручають за найкращі прозові твори авторам, які у своїх текстах звертаються до найважливіших, найбільш актуальних тем сучасного світу, дають поштовх до міркувань і глибокого пізнання інших культур.

    Переможця оголосять 17-го жовтня. Він отримає 150 тис. злотих (понад 40 тис. доларів). і статуетку авторства вроцлавської різьбярки. Починаючи із 2009 року нагороджують також і перекладача книжки-лауреата. Якщо ж нагороду отримує польський письменник, журі обирає найкращого перекладача однієї з іноземних книжок.

    Раніше повідомляли, що цього року кваліфікацію на літературну нагороду Центральної Європи «Ангелус» пройшли загалом вісім українських письменників.

    Лауреатами премії ставали українські письменники: Юрій Андрухович (2006, Dwanaście kręgów, перекл. Катажина Котинська), Оксана Забужко (2013, Muzeum porzuconych sekretów, перекл. Катажина Котинська) та Сергій Жадан (2015, Mezopotamia, перекл. Міхаель Петрик і Адам Поморський).

    Як відомо, минулого року лауреатом премії став болгарський письменник Георгі Господинов за роман «Фізика смутку», а Юрій Винничук з «Танго смерті» опинився серед семи фіналістів. Лауреатом 2018-го року був польський письменник Мацей Плаза.

    Нагадаємо, що 2017-го року на премію претендували троє українських письменників: Андрій Любка, Олексій Чупа та Василь Махно. «Карбід» Любки потрапив до фіналу премії.

    Журі Міжнародної Букерівської премії назвали імена письменників, які потрапили до короткого переліку премії 2020 року.

    література Україна письменник премія
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