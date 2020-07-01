У довгому списку літературної нагороди Центральної Європи – троє українських письменників



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Українські письменники потрапили у довгий список літературної нагороди Центральної Європи «Ангелус»

Переможця оголосять 17-го жовтня

У довгий список літературної нагороди Центральної Європи «Ангелус» потрапили троє українських письменників. Шорт-лист з’явився на офіційному сайті відзнаки, – повідомляє Читомо.

Загалом до списку потрапили 14 авторів. Серед них і такі українські письменники:

Таня Малярчук (Zapomnienie, Wydawnictwo Warstwy);

Наталка Сняданко (Frau Müller nie zamierza płacić więcej, видавницво Warsztaty Kultury);

Сергій Жадан (Internat, видавництво Czarne).

З повним списком можна ознайомитись на офіційному сайті премії.

Літературна нагорода Центральної Європи Angelus — літературна відзнака, яку вручають щороку, починаючи із 2006-го, за найкращу прозову книжку, опубліковану польською мовою минулого року. Організатором і фундатором відзнаки є місто Вроцлав. Лауреатом може стати письменник, що походить із Центральної Європи (Австрія, Албанія, Білорусь, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Естонія, Латвія, Литва, Македонія, Молдова, Німеччина, Польща, Росія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Україна, Хорватія, Чехія, Чорногорія). Премію вручають за найкращі прозові твори авторам, які у своїх текстах звертаються до найважливіших, найбільш актуальних тем сучасного світу, дають поштовх до міркувань і глибокого пізнання інших культур.

Переможця оголосять 17-го жовтня. Він отримає 150 тис. злотих (понад 40 тис. доларів). і статуетку авторства вроцлавської різьбярки. Починаючи із 2009 року нагороджують також і перекладача книжки-лауреата. Якщо ж нагороду отримує польський письменник, журі обирає найкращого перекладача однієї з іноземних книжок.

Раніше повідомляли, що цього року кваліфікацію на літературну нагороду Центральної Європи «Ангелус» пройшли загалом вісім українських письменників.

Лауреатами премії ставали українські письменники: Юрій Андрухович (2006, Dwanaście kręgów, перекл. Катажина Котинська), Оксана Забужко (2013, Muzeum porzuconych sekretów, перекл. Катажина Котинська) та Сергій Жадан (2015, Mezopotamia, перекл. Міхаель Петрик і Адам Поморський).

Як відомо, минулого року лауреатом премії став болгарський письменник Георгі Господинов за роман «Фізика смутку», а Юрій Винничук з «Танго смерті» опинився серед семи фіналістів. Лауреатом 2018-го року був польський письменник Мацей Плаза.

Нагадаємо, що 2017-го року на премію претендували троє українських письменників: Андрій Любка, Олексій Чупа та Василь Махно. «Карбід» Любки потрапив до фіналу премії.

Журі Міжнародної Букерівської премії назвали імена письменників, які потрапили до короткого переліку премії 2020 року.