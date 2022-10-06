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У Львові відкрився 29-й міжнародний Форум видавців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Львові відкрився 29-й міжнародний Форум видавців
фото ілюстративне

Через війну цьогорічний Форум пройде в гібридному форматі: офлайн-дискусії з онлайн-трансляціями

У Львові розпочав роботу 29-й міжнародний Форум видавців (BookForum). Він триватиме до 9 жовтня. Про це повідомляє пресслужба форуму.

«Цього року Форум особливий, адже навіть попри повномасштабну війну в країні, ми зможемо стати майданчиком для дискусій інтелектуалів з усього світу. Це ще одна можливість донести важливі для нас меседжі та бути почутими», – йдеться у повідомленні.

Відкриття Форуму розпочалося з хвилини мовчання за загиблими цивільними та військовими у російсько-українській війні. Привітання учасникам, організаторам і гостям 29-го Книжкового форуму від президента України Володимира Зеленського зачитав керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

У своєму привітанні глава держави сказав, що вже більше, ніж півроку ми є свідками того, як російська агресія нищить наші території, українську культуру, мову, книгу як символ свободи і незламності нашого народу. «Сьогодні, коли Збройні сили України мужньо боронять рідну країну від ворожої навали, для нас життєво необхідно зберегти національну культуру та ідентичність. Саме тому ми на всіх платформах доносимо світові правду про те, що відбувається зараз в Україні, про свавілля і злочини росіян проти людяності», – зазначив Зеленський.

Cпеціальний гість форуму – письменник Олександр Михед, солдат ЗСУ, підкреслив, що маємо вижити, аби свідчити і не дати забути про злочини Росії. «Чим більше вони нас вб’ють, тим більше нас свідчитиме про їхнє зло», – зазначила Михед.

У зв'язку із заходами безпеки цьогорічний Форум пройде в гібридному форматі: офлайн-дискусії з онлайн-трансляціями.

Нагадаємо, генеральний директор українського книжкового онлайн-магазину Yakaboo Іван Богдан потрапив у сексистський скандал через своє висловлювання про жінок, яке обурило українців.

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Теги: агресія книги письменник скандал солдат Львів

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