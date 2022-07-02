Разом понад 72 роки: Пара з Вінниці потрапила до Книги рекордів України

Подружжя розповідає, що за життя бувало різне, але вони ніколи не розлучалися

Подружжя з Вінниці прожили в шлюбі понад 72 роки. Шлюб Миколи та Єлизавети Макаренків визнали найтривалішим в Україні. Про це повідомляє ТСН.

Пара разом 72 роки і 6 місяців. Особливий шлюб зафіксували фахівці Книги рекордів України.

«Зараз можна почути, що подружня пара не витримала випробувань війною, іноді пари не витримують життя в розлуці, це дуже прикро, і ми хотіли цим рекордом показати справжні почуття. Ще в 49-му році Макаренки взяли шлюб і жодного разу не розлучалися, тож нехай цей рекорд буде прикладом для всіх пар», – каже керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєторова.

Єлизавета Григорівна розповідає, що день знайомства вона пам’ятає, як зараз. Високий бойовий льотчик запросив її на танці і одразу сказав сокровенні слова. Молода Ліза повірила Миколі і жодного разу не пошкодувала.

«Він зі мною танцював, і я пам'ятаю, що він мені сказав: «Я тебе кохаю». В перший день. Я засміялася», – розповідає жінка.

Подружжя розповідає, що за життя бувало різне, але вони ніколи не розлучалися. Єдине, про що досі сперечаються – це хто кого більше кохає.

Макаренки родом з російської Брянщини, але в 60-х переїхали до Вінниці. Диплом із родинним рекордом у Макаренків тепер висітиме на почесному місці серед картин. Рідні сподіваються, що згодом біля нього з’явиться ще один – коли Єлизавета та Микола відсвяткують своє дубове весілля – 80 років у шлюбі.

Нагадаємо, вінницька шахістка Софія Буркот, яка наразі перебуває у Німеччині, взяла участь у змаганнях і виборола першість серед дітей до 18 років.