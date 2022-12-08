У мережі скандал через біографію Дорж Бату: деталі

У видавництві Старого Лева, де виходили книги письменника, офіційно заявили, що вірять його словам письменника

Українська спільнота по різному відреагувала на звинувачення на адресу Доржа Бату

Біографія українського письменника бурятського походження Доржа Бату спровокувала справжній скандал у літературній спільноті. Його публічно звинуватили у тому, що він нібито вигадав факти зі своєї біографії, зокрема, роботу в NASA. Бату (справжнє ім’я Андрій Васильєв – ред..) відреагував на скандал.

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Автор книжок «Франческа», «Коко 2.0» «Моцарт 2.0», «Таємниця старого Лами» назвав звинувачення на свою адресу «відвертою маячнею» та заявив, що працює на приватні компанії, які у свою чергу наймають держоргани.

«Я не є держслужбовцем. Ніколи ним не був. Працював і працюю на умовах контракту на приватні компанії, які виконують замовлення державних органів. Ці приватні компанії не розголошують інформацію про своїх штатних працівників», – написав він.

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Також письменник додав, що завжди викладає у публічний простір виключно свою особисту думку чи позицію і «ніколи не робив заяв, і ніколи не виступав від імені жодної установи, з котрою я співпрацював».

Початок бурхливому обговоренню історії Васильєва поклав пост співзасновника партії «Демократична сокира», блогера та суспільно-політичного діяча Віктора Трегубова. Він розповів, що через власні джерела перевірив слова письменника про роботу в NASA, і не знайшов цьому підтвердження.

«Андрій Васильєв, що називає себе Доржем Бату, ніколи не працював в НАСА і в космічній галузі загалом, а також не був дотичним до Національної гвардії США. ... Усі відповідні твердження, в тому числі на Вікіпедії, в кінцевому результаті посилаються на його власні слова. Ці слова є неправдою», – стверджує Трегубов.

Також він заявив, що Бату покинув кар'єру в журналістиці нібито через вигадане інтерв’ю з російським політиком Олексієм Навальним для «Голосу Америки».

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Українська спільнота у Facebook по різному відреагувала на звинувачення на адресу Доржа Бату і його відповідь: хтось став на бік Бату, інші підтримали звинувачення Трегубова.

У видавництві Старого Лева, де виходили книги Бату, офіційно заявили, що вірять словам письменника. «Ми у ВСЛ вважаємо неприпустимими обман та маніпуляції та віримо, що наші автори не вдаються до подібних речей. Так само неприпустимими та жахливими є бездоказові публічні звинувачення, бо вони здатні руйнувати людські життя, навіть якщо є неправдою. ВСЛ наразі не має фактів, які змусили б сумніватися у словах Доржа», – йдеться у повідомленні.

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