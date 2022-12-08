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У мережі скандал через біографію Дорж Бату: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У мережі скандал через біографію Дорж Бату: деталі
У видавництві Старого Лева, де виходили книги письменника, офіційно заявили,  що вірять його словам письменника
фото: Дорж Бату/Facebook

Українська спільнота по різному відреагувала на звинувачення на адресу Доржа Бату

Біографія українського письменника бурятського походження Доржа Бату спровокувала справжній скандал у літературній спільноті. Його публічно звинуватили у тому, що він нібито вигадав факти зі своєї біографії, зокрема, роботу в NASA. Бату (справжнє ім’я Андрій Васильєв – ред..) відреагував на скандал.

Автор книжок «Франческа», «Коко 2.0» «Моцарт 2.0», «Таємниця старого Лами» назвав звинувачення на свою адресу «відвертою маячнею» та заявив, що працює на приватні компанії, які у свою чергу наймають держоргани.

«Я не є держслужбовцем. Ніколи ним не був. Працював і працюю на умовах контракту на приватні компанії, які виконують замовлення державних органів. Ці приватні компанії не розголошують інформацію про своїх штатних працівників», – написав він.

Також письменник додав, що завжди викладає у публічний простір виключно свою особисту думку чи позицію і «ніколи не робив заяв, і ніколи не виступав від імені жодної установи, з котрою я співпрацював».

Початок бурхливому обговоренню історії Васильєва поклав пост співзасновника партії «Демократична сокира», блогера та суспільно-політичного діяча Віктора Трегубова. Він розповів, що через власні джерела перевірив слова письменника про роботу в NASA, і не знайшов цьому підтвердження.

«Андрій Васильєв, що називає себе Доржем Бату, ніколи не працював в НАСА і в космічній галузі загалом, а також не був дотичним до Національної гвардії США. ... Усі відповідні твердження, в тому числі на Вікіпедії, в кінцевому результаті посилаються на його власні слова. Ці слова є неправдою», – стверджує Трегубов.

Також він заявив, що Бату покинув кар'єру в журналістиці нібито через вигадане інтерв’ю з російським політиком Олексієм Навальним для «Голосу Америки».

Українська спільнота у Facebook по різному відреагувала на звинувачення на адресу Доржа Бату і його відповідь: хтось став на бік Бату, інші підтримали звинувачення Трегубова.

У видавництві Старого Лева, де виходили книги Бату, офіційно заявили,  що вірять словам письменника. «Ми у ВСЛ вважаємо неприпустимими обман та маніпуляції та віримо, що наші автори не вдаються до подібних речей. Так само неприпустимими та жахливими є бездоказові публічні звинувачення, бо вони здатні руйнувати людські життя, навіть якщо є неправдою. ВСЛ наразі не має фактів, які змусили б сумніватися у словах Доржа», – йдеться  у повідомленні.

Нагадаємо, на Харківщині рашисти вбили дитячого письменника Володимира Вакуленка.

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Теги: скандал рашисти письменник партії обман книги Facebook

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