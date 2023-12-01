Прем’єра з інтригами. У Театрі Лесі Українки стався «неймовірний випадок»

Народна артистка Тетяна Назарова повернулася на сцену

Національний театр Лесі Українки 30 листопада представив нову виставу Agnoris. Постановка здійснена за новим твором суперпопулярного французького письменника та драматурга Еріка-Емманюеля Шмітта. Столичному глядачу драматург Шмітт добре відомий за постановками у різних театрах: «Оскар і рожева пані», «Фредерік. Бульвар злочинів», «Загадкові варіації».

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Національний театр Лесі Українки вперше показав виставу Шмітта, зокрема режисер Олексій Лісовець обрав нову п’єсу митця «Чи не почати все спочатку».

Анатолій Ященко (Олександр) та Михайло Гнатів (Саша у молодості) та Катерина Школа (Бетті) фото: glavcom.ua

Вистава Agnoris фото: glavcom.ua

Дія вистави розгортається в одному зі старих маєтків у Франції. Олександр, чоловік 65 років, входить у закинутий будинок, виставлений на продаж, і з ним трапляється неприємний випадок – на нього падає старовинний годинник. Так чоловік потрапляє в інший часовий вимір.

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Опритомнівши Олександр опиняється в компанії хлопця, який щойно отримав лист із викликом на навчання у Гарварді. І в цьому окриленому юнакові Олександр слово за словом упізнає себе майже 50 років тому. Проте саме цей день з минулого і є «найстрашнішим днем» його життя. Саме сьогодні він під натиском жінок, закоханих у нього, ухвалює рішення, яке може знищити головну мрію життя і зруйнувати справжнє кохання. Саме цей фатальний день Олександр проживає знову.

Режисер Олексій Лісовець (на фото ліворуч) обрав нову п’єсу Еріка-Емманюеля Шмітта «Чи не почати все спочатку» фото: Facebook/ Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки

Головні ролі у Agnoris виконали Народний артист України Анатолій Ященко – Олександр, актор Михайло Гнатів – Саша у молодості, Народна артистка України Тетяна Назарова – матуся Лу (бабуся).

До слова, Анатолій Ященко перебуває на авансцені з першої до останньої хвилини вистави. Тому роль Олександра не лише справжня удача для актора, а й випробовування. Олександр не лише відомий лікар, він тепер ще й філософ. Кількість крилатих фраз, які дарує Шмітт своєму герою, важко порахувати: «Молодість – це коли думаєш, що завтра буде краще, ніж сьогодні, а старість – коли сьогодні почуваєш себе гірше, ніж учора».

Народний артист України Анатолій Ященко у ролі Олександра фото: glavcom.ua

Для Михайла Гнатіва (Олександр у юності) роль в Agnoris – дебютна на сцені театру Лесі Українки. Гнатів закінчив Київський університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого у 2023 році (курс Лісовця). І одразу з подачі режисера-наставника отримав головну роль, а в комплекті з нею тісний тандем з досвідченим Ященком, сцени топлес, італійські пристрасті.

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Вистава Agnoris фото: Facebook/ Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки

Михайло Гнатів (Саша) та Катерина Школа (Бетті) фото: Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки

Головною ж інтригою прем’єри став вихід на сцену Тетяни Назарової. Прима театру, Народна артистка отримала нову роль вперше за останні чотири роки.

Після кардинальних змін у театрі, заміни головного режисера та переходу театру з російської на українську мову відкритим залишалося питання: як впишуться у нову систему координат титуловані актори, які вважалися гвардією попереднього художнього керівника Михайла Резніковича. Прем’єра Agnoris довела: глядач чекав на повернення Назарової, українська у неї – перфектна, а політичного шлейфу, який тягнеться за актрисою-«дружиною Дмитра Табачника», зі сцени не видно.

Народна артистка Тетяна Назарова у ролі матусі Лу та Михайло Гнатів у ролі Саші фото: Facebook/ Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки

Але й це не всі інтриги Agnoris. Як вже повідомляв «Главком», у виставі залучена також Дарина Степанкова, онучка української акторки театру та кіно, Народної артистки України та СРСР, Героя України Ади Роговцевої. Вона виконує роль Мойри. Проте вийде на сцену юна акторка лише у другому прем’єрному показі вистави 12 грудня. Степанкова також випускниця режисера Лісовця.

Фінальна сцена вистави Agnoris фото: glavcom.ua

Національний театр Лесі Українки 30 листопада представив нову виставу Agnoris фото: Facebook/Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки

Як ми повідомляли раніше, дружина ексміністра освіти і науки, держзрадника-втікача Дмитра Табачника, Народна артистка України та РФ Тетяна Назарова вийде на сцену Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки у новій постановці.

Нагадаємо, через російську агресію проти України в кінці лютого 2022 року колектив вирішив прибрати з назви Національного театру ім. Лесі Українки слова «російської драми», а з липня 2022 року всі вистави театру перекладені й демонструються українською мовою.

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Раніше «Главком» повідомляв, що Київський театр імені Лесі Українки змінив назву. Тепер він називається Національним академічним драматичним театром імені Лесі Українки.

До слова, навесні 2022 року театр де-факто (а з 30 грудня 2022 року офіційно) театр очолив Народний артист України Кирило Кашліков.

Попередній керівник театру Михайло Резнікович систематично критикує нове керівництво. Резнікович наполягає, що саме його майже 30-річне керівництво було епохою розквіту театру Лесі Українки, до і після нього – суцільний занепад. Режисер, який отримав звання Героя України з рук президента Януковича, засуджує перехід театру на державну мову та сподівається, що російська мова та російська класика повернуться на сцену. При цьому сам 85-річний Резнікович перебуває за кордоном і судиться за посаду.