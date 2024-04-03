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Мінкульт повідомив, на яких умовах Євген Нищук очолив театр Франка

Катерина Іванова
glavcom.ua
Мінкульт повідомив, на яких умовах Євген Нищук очолив театр Франка
У театрі підкреслили, що плани щодо розвитку театру та його подальшої діяльності Нищук пообіцяв оголосити пізніше
фото: Роман Ніколаєв

Контракт між Міністерством і Нищуком підписано на період дії воєнного стану + дванадцять місяців

Ексміністра культури України Євгена Нищука офіційно затвердили на посаді генерального директора-художнього керівника Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Про це повідомила пресслужба театру.

Ще вчора «Главком» першим повідомив, що у столичному театрі Франка відбудуться зміни в керівництві, а саме, театр очолить його провідний актор та голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Євген Нищук.

Зазначається, що вже сьогодні, 3 квітня, т.в.о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв представив колективу франківців Євгена Нищука як нового генерального директора-художнього керівника театру.

Зокрема, Карандєєв відзначив, що, враховуючи реалії війни, контракт між Міністерством і Євгеном Нищуком підписано на період дії воєнного стану + дванадцять місяців.

«Звернення до франківців Євген Миколайович розпочав із подяки нашим славним воїнам, які боронять Україну, торуючи шлях до нашої спільної Перемоги. А також висловив глибоку вдячність Михайлу Васильовичу Захаревичу за відданість театру та багаторічну плідну працю на посадах генерального директора, генерального директора-художнього керівника», – йдеться у повідомленні.

У театрі підкреслили, що плани щодо розвитку театру та його подальшої діяльності Нищук пообіцяв оголосити пізніше.

Нагадаємо, Євген Нищук є Народним артистом України, в останні роки він працює у складі трупи Національного театру ім. Івана Франка, виконує провідні ролі у популярних виставах. Також є військовослужбовцем ЗСУ, учасником боїв на Київщині, Миколаївщині й Херсонщині у 2022 році.

Окрім того, Нищук рік тому був призначений президентом Зеленським головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, робота якого була паралізована скандалами. Саме це зближення із владою відкрило для колишнього міністра нові кадрові перспективи. За однією з версій, він також може очолити Мінкульт.

На новій посаді Євген Нищук замінить Михайла Захаревича, якому у вересні виповниться 74 роки. Захаревич очолював театр майже 30 років, з кількарічною перервою на роботу заступником міністра культури у 90-ті. 

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Теги: Євген Нищук театр роман Театр Франка

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