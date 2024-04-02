«Переворот» у театрі Франка. Першу сцену країни очолить колишній міністр культури

Євген Нищук посунув 73-річного Михайла Захаревича на чолі Національного академічного драматичного театру ім. Франка

Колишній міністр культури України Євген Нищук найближчим часом буде представлений колективу Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка у статусі нового генерального директора-художнього керівника. Про це Нищук повідомив у коментарі «Главкому».

«Офіційне представлення буде вже завтра», – повідомив Нищук.

Нищук вже підписав угоду з Міністерством культури та інформаційної політики України. Колектив вже проінформований про зміни у керівному складі театру.

Нагадаємо, Євген Нищук є Народним артистом України, в останні роки він працює у складі трупи Національного театру ім. Івана Франка, виконує провідні ролі у популярних виставах. Окрім того, Нищук рік тому був призначений президентом Зеленським головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, робота якого була паралізована скандалами. Саме це зближення із владою відкрило для колишнього міністра нові кадрові перспективи. За однією з версій, він також міг очолити Мінкульт.

На новій посаді Євген Нищук замінить Михайла Захаревича, якому у вересні виповниться 74 роки. Захаревич очолював театр майже 30 років, з кількарічною перервою на роботу заступником міністра культури у 90-ті. За поки що непідтвердженою інформацією, Нищук також може сумістити посаду генерального директора-художнього керівника з посадою головного режисера театру, яку нині займає 60-річний Дмитро Богомазов. Така система управління театром зокрема діє багато років у Національному театрі Лесі Українки у столиці.

Захаревич в останні місяці з'являвся у ЗМІ, повідомляючи про непересічні досягнення театру. Успішні вистави молодих режисерів в останні роки дійсно стали вибухом у культурному житті країни. Історія Конотопської відьми, квитки на яку розкуповуються за лічені хвилини, стала візитівкою театру. Проте влада не стала зважати на ці деталі. Керівника замінили без конкурсу. Правила воєнного стану дозволяють ухвалювати такі рішення.

Михайло Захаревич очолював театр із невеликою перервою понад 30 років фото з відкритих джерел

Євген Нищук – актор театру, кіно і дубляжу, народний артист України, двічі міністр культури (2014, 2016-2019 рр.). З 2023 року голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Військовослужбовець ЗСУ, учасник боїв на Київщині, Миколаївщині й Херсонщині у 2022 році. З 2015 року грає у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Того ж року Нищук отримав звання Народного артиста. Також, як актор знімався у різних фільмах, зокрема, таких, як «Крути», «Кіборги», «Таємний щоденник Симона Петлюри» тощо. Озвучив близько 20 фільмів.

Нагадаємо, у травні 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав указ №288/2023 щодо призначення Євгена Нищука головою Шевченківського комітету.