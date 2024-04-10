Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Театр Франка планує впровадити електронну систему продажу квитків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Театр Франка планує впровадити електронну систему продажу квитків
Мінцифри та театр Франка працюють над диджиталізацією установи
фото: Facebook/Євген Нищук

Як повідомив генеральний директор – художній керівник театру Франка, зараз проєкт на етапі створення

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка разом із Мінцифри працюють над диджиталізацією установи, зокрема над створенням системи продажу квитків. Про це повідомив ексміністр культури України Євген Нищук, якого днями призначили генеральним директором – художнім керівником театру.

Зокрема, йдеться про те, щоб квитки на вистави театру Франка можна було б купляти через спеціальну е-систему. Як повідомив Нищук, зараз проєкт на етапі створення робочою групою.

Новина про диджиталізацію з'явилася на тлі скандалів, пов'язаних із театром. До цього театр імені Івана Франка домовився з OLX щодо видалення з платформи квитків, які продають спекулянти.

Раніше пресслужба театру показала шалені черги, в яких кияни чекають годинами, аби купити квиток на популярну виставу.

Нагадаємо, ексміністра культури України Євгена Нищука офіційно затвердили на посаді генерального директора-художнього керівника Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Зокрема, Євген Нищук є Народним артистом України, в останні роки він працює у складі трупи Національного театру ім. Івана Франка, виконує провідні ролі у популярних виставах. Також є військовослужбовцем ЗСУ, учасником боїв на Київщині, Миколаївщині й Херсонщині у 2022 році.

Окрім того, Нищук рік тому був призначений президентом Зеленським головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, робота якого була паралізована скандалами. Саме це зближення із владою відкрило для колишнього міністра нові кадрові перспективи. За однією з версій, він також може очолити Мінкульт.

На новій посаді Євген Нищук замінить Михайла Захаревича, якому у вересні виповниться 74 роки. Захаревич очолював театр майже 30 років, з кількарічною перервою на роботу заступником міністра культури у 90-ті.

Читайте також:

Теги: театр Театр Франка Міністерство цифрової трансформації України Євген Нищук квиток

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нищук зауважив, що вже на початку наступного тижня будуть проведені зустрічі для розуміння, як швидко вдасться реалізувати задумане
Купівля квитків до театру через «Дію»: очільник театру Франка розповів деталі
4 квiтня, 21:17
Євген Нищук – актор театру, кіно і дубляжу, народний артист України, двічі міністр культури
Кадрова сенсація у театрі Франка. Першу сцену країни очолить ексміністр культури
2 квiтня, 18:38
Уряд дозволив одружуватися онлайн: як це зробити
Уряд дозволив одружуватися онлайн: як це зробити
30 березня, 11:42
Серед новацій у застосунку буде онлайн-нотаріат
Федоров розповів, які послуги в «Дії» з'являться найближчим часом
27 березня, 01:20
У цей день улюбленець публіки вийшов на сцену Театру Франка у постановці «Весілля Фігаро»
Народний артист Олексій Богданович відсвяткував день народження на сцені
23 березня, 20:19
Валерія Ходос від 2009 року була акторкою Молодого театру, однак 2015 року артистка неочікувано покинула театральну трупу
Акторка Валерія Ходос розповіла, чому пішла з Молодого театру: «Ніколи не буду проситися»
18 березня, 09:08
Акторка взяла участь у спільній фотосесії з пораненими бійцями з метою збору коштів на фінансування проєкту для реабілітації військових з ампутаціями
Українська порноакторка знялась у благодійній фотосесії на підтримку військових з ампутаціями
17 березня, 00:50
Ігор Касьяненко увійшов до тренерського штабу Романа Григорчука в одеському «Чорноморці» на початку 2022 року
Футбольний тренер не повернувся зі зборів у Туреччині. Клуб зробив офіційну заяву
14 березня, 13:42
Фахівці з інших країн зможуть створити аналог «Дії» або інший застосунок, схожий на неї
Україна відкрила код «Дії»
13 березня, 21:21

Телеком

Театр Франка планує впровадити електронну систему продажу квитків
Театр Франка планує впровадити електронну систему продажу квитків
В Україні створено застосунок для обліку лелек: як він працює
В Україні створено застосунок для обліку лелек: як він працює
TikTok створює новий застосунок, який стане конкурентом Instagram
TikTok створює новий застосунок, який стане конкурентом Instagram
Українські хакери атакували підприємство критичної інфраструктури в Москві
Українські хакери атакували підприємство критичної інфраструктури в Москві
У «Дії» з’явилися послуги для ВПО
У «Дії» з’явилися послуги для ВПО
Міноборони повідомило, як працюватиме е-кабінет військовозобов'язаного
Міноборони повідомило, як працюватиме е-кабінет військовозобов'язаного

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
До якого завершення війни схилятимуть Україну?
64K
Законопроєкт про мобілізацію. За що проголосував Комітет з питань національної безпеки та оборони?
19K
«Золоті горішки» Авакова. Ексміністр МВС став власником бізнесу на Закарпатті
12K
Представник Путіна звинуватив Казахстан у затопленні регіонів Росії
5262
Окупанти просунулися на двох напрямках: аналіз ISW
3964
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Вдова Навального назвала «шкідливим» скасування санкцій ЄС проти Фрідмана та Авена
Сьогодні, 15:04
Металурги пропонують «Укрзалізниці» продавати металобрухт окремим рішенням Кабміну
Сьогодні, 12:54
Водоканал викинув із тендеру дешевшу фірму, бо не зміг почитати її документи
Сьогодні, 11:09
Ініціатор листа нобелівських лауреатів на підтримку України попередив людство про наслідки дій Путіна
Сьогодні, 08:06
Остаточний варіант мобілізаційного законопроєкту, вибух в Одесі: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 10 квітня
Сьогодні, 04:24

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua