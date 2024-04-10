Театр Франка планує впровадити електронну систему продажу квитків

Як повідомив генеральний директор – художній керівник театру Франка, зараз проєкт на етапі створення

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка разом із Мінцифри працюють над диджиталізацією установи, зокрема над створенням системи продажу квитків. Про це повідомив ексміністр культури України Євген Нищук, якого днями призначили генеральним директором – художнім керівником театру.

Зокрема, йдеться про те, щоб квитки на вистави театру Франка можна було б купляти через спеціальну е-систему. Як повідомив Нищук, зараз проєкт на етапі створення робочою групою.

Новина про диджиталізацію з'явилася на тлі скандалів, пов'язаних із театром. До цього театр імені Івана Франка домовився з OLX щодо видалення з платформи квитків, які продають спекулянти.

Раніше пресслужба театру показала шалені черги, в яких кияни чекають годинами, аби купити квиток на популярну виставу.

Нагадаємо, ексміністра культури України Євгена Нищука офіційно затвердили на посаді генерального директора-художнього керівника Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Зокрема, Євген Нищук є Народним артистом України, в останні роки він працює у складі трупи Національного театру ім. Івана Франка, виконує провідні ролі у популярних виставах. Також є військовослужбовцем ЗСУ, учасником боїв на Київщині, Миколаївщині й Херсонщині у 2022 році.

Окрім того, Нищук рік тому був призначений президентом Зеленським головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, робота якого була паралізована скандалами. Саме це зближення із владою відкрило для колишнього міністра нові кадрові перспективи. За однією з версій, він також може очолити Мінкульт.

На новій посаді Євген Нищук замінить Михайла Захаревича, якому у вересні виповниться 74 роки. Захаревич очолював театр майже 30 років, з кількарічною перервою на роботу заступником міністра культури у 90-ті.