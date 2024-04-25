Уявіть, київський театр демонстрував «безчинства бандерівців» до 2022 року

Усі постановки Резніковича зникли з сайту театру імені Лесі Українки

Трупа Національного драматичного театру імені Лесі Українки відмовилася грати постановки Михайла Резніковича після його інтерв'ю путінському пропагандисту.

Нагадую, «легендарний» режисер, який майже 30 років керував театром у центрі Києва, заявив, що в Україні знищували російську культуру. Тому, мовляв, він й мусив тікати, а Путін мусив рятувати і його, і всіх нас спецоперацією.

Звичайно, Резніковича на тонкий лід спихав пропагандист, але Михайло Юрійович і не опирався.

При цьому «переслідування» російської культури було таким «сильним», таким «жорстким», що, за даними того ж Резніковича, перед великою війною у його театрі йшло пів сотні вистав, і усі ці пів сотні йшли російською мовою...

Логіка залізна :)

«Главком» брав інтерв'ю у Михайла Резніковича вісім років тому.

Вже після окупації Криму і Донбасу на столичній(!!!) сцені прем'єрилася вкрай жахлива вистава «В этом милом, старом доме...» (більше відома у театральній тусовці як «В этом милом старом гробе») за п'єсою радянського драматурга Арбузова.

Для мене це був культурний шок...

Лише один момент. Вдумайтеся, чого він вартий!

Головна героїня (її грала актриса Тетяна Назарова) на сцені оплакувала якусь свою подругу – радянську військовослужбовицю, яку начебто по-звірячому вбивали вже після Другої світової війни десь в українських лісах. Ну, ви зрозуміли? Хто і кого вбивав десь у 50-60-х?

Тобто у Києві на сцені Національного театру грали «безчинства бандерівців» до 2022 року. І всім було байдуже.

На моє акуратне питання у 2016 році, що це за страшна муть? Михайло Юрійович відповів дослівно так: «Я вам можу сказати лише одне: ви – дуже молоді люди. А це факт...»

Сьогодні ми нарешті всі подорослішали.

І факт – усі постановки Резніковича зникли з сайту театру.