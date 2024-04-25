Головна Думки вголос Микола Підвезяний
search button user button menu button
Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Уявіть, київський театр демонстрував «безчинства бандерівців» до 2022 року

glavcom.ua
Михайло Резнікович очолював столичний Театр імені Лесі України понад 28 років
колаж: glavcom.ua

Усі постановки Резніковича зникли з сайту театру імені Лесі Українки

Трупа Національного драматичного театру імені Лесі Українки відмовилася грати постановки Михайла Резніковича після його інтерв'ю путінському пропагандисту.

Нагадую, «легендарний» режисер, який майже 30 років керував театром у центрі Києва, заявив, що в Україні знищували російську культуру. Тому, мовляв, він й мусив тікати, а Путін мусив рятувати і його, і всіх нас спецоперацією.

Звичайно, Резніковича на тонкий лід спихав пропагандист, але Михайло Юрійович і не опирався.

При цьому «переслідування» російської культури було таким «сильним», таким «жорстким», що, за даними того ж Резніковича, перед великою війною у його театрі йшло пів сотні вистав, і усі ці пів сотні йшли російською мовою...

Логіка залізна :)

«Главком» брав інтерв'ю у Михайла Резніковича вісім років тому.

Вже після окупації Криму і Донбасу на столичній(!!!) сцені прем'єрилася вкрай жахлива вистава «В этом милом, старом доме...» (більше відома у театральній тусовці як «В этом милом старом гробе») за п'єсою радянського драматурга Арбузова.

Для мене це був культурний шок...

Лише один момент. Вдумайтеся, чого він вартий!

Головна героїня (її грала актриса Тетяна Назарова) на сцені оплакувала якусь свою подругу – радянську військовослужбовицю, яку начебто по-звірячому вбивали вже після Другої світової війни десь в українських лісах. Ну, ви зрозуміли? Хто і кого вбивав десь у 50-60-х?

Тобто у Києві на сцені Національного театру грали «безчинства бандерівців» до 2022 року. І всім було байдуже.

На моє акуратне питання у 2016 році, що це за страшна муть? Михайло Юрійович відповів дослівно так: «Я вам можу сказати лише одне: ви – дуже молоді люди. А це факт...»

Сьогодні ми нарешті всі подорослішали.

І факт – усі постановки Резніковича зникли з сайту театру.

Читайте про це детальніше: Театр Лесі Українки відмовляється від вистав режисера, який перейшов на бік Путіна
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: театр вистава Михайло Резнікович

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Михайло Резнікович очолював столичний Театр імені Лесі України понад 28 років
Театр Лесі Українки відмовляється від вистав режисера, який перейшов на бік Путіна
Вчора, 16:00
Усі національні театри у 2023 році заробили більше, ніж у 2021 році
Які національні театри найбільше заробили у 2023 році? (дослідження) Культурний фронт
23 квiтня, 11:17
Український режисер дав інтерв'ю голові пропагандисту Миколі Юхимовичу
Герой України Резнікович пояснив, чому він втік з України
19 квiтня, 20:18
З початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України режисер Резнікович виїхав за кордон
«Владимир Владимирович лично приколол это мне». Герой України похизувався нагородою від Путіна
19 квiтня, 18:17
Локацією для міжнародного театрального братства став міський театр Дюссельдорфа D-haus Dusseldorfer Schauspielhaus
Театральний фестиваль у Німеччині було присвячено темі війни в Україні (фото)
17 квiтня, 20:05
Гришина добре відома телеглядачам. Вона входить у топ українських кінодів. У її портфоліо десятки ролей у рейтингових теле- та кінопроєктах
Зірка серіалів Гришина розказала про містичне повернення на театральну сцену через 12 років перерви
17 квiтня, 18:00
Т.в.о. Міністра культури України Ростислав Карандєєв представив колективу франківців Євгена Нищука як нового генерального директора-художнього керівника театру
Мінкульт повідомив, на яких умовах Євген Нищук очолив Театр Франка
3 квiтня, 17:20
Євген Нищук – актор театру, кіно і дубляжу, народний артист України, двічі міністр культури
Кадрова сенсація у театрі Франка. Першу сцену країни очолить ексміністр культури
2 квiтня, 18:38
Черги охочих придбати квиток на виставу
Шалені черги до театру Франка. Кияни чекають годинами, аби купити квиток на популярну виставу (відео)
28 березня, 12:27

Микола Підвезяний

Уявіть, київський театр демонстрував «безчинства бандерівців» до 2022 року
Уявіть, київський театр демонстрував «безчинства бандерівців» до 2022 року
Про мобілізацію з іншого ракурсу. Як стати шизофреніком за 300 тис. грн
Про мобілізацію з іншого ракурсу. Як стати шизофреніком за 300 тис. грн
Один день з тими, хто шукає тіла загиблих на «нулі»
Один день з тими, хто шукає тіла загиблих на «нулі»
Скільки має коштувати квиток до театру? Що нарахували у Театрі Франка
Скільки має коштувати квиток до театру? Що нарахували у Театрі Франка
Конституційний суд. План перезавантаження
Конституційний суд. План перезавантаження
Чому Україна не показує Путіну «зуби»
Чому Україна не показує Путіну «зуби»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Масштабні звільнення на підприємствах у Польщі: експерти пояснили, чого чекати
51K
Театр Лесі Українки відмовляється від вистав режисера, який перейшов на бік Путіна
45K
Вербна неділя – 2024: коли та як святкувати, традиції, обряди, заборони
41K
Найсильніша за 70 років повінь у Росії: генпрокуратура РФ знайшла винних
16K
Народний артист розповів, яку пенсію отримують легендарні українські співаки
12K
Чи позбавлятиме Німеччина українських чоловіків статусу біженців: відповідь МЗС країни

Новини

Вето РФ на резолюцію про ядерну зброю в космосі, подробиці передачі Україні Atacms: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Місцями дощ і туман: прогноз погоди на 25 квітня
Сьогодні, 05:30
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:14
Через послаблення європейських санкцій Росія отримує мільярди на війну – глава «Укрметалургпром»
Вчора, 14:54
«Сталевий фронт» побудував понад 80 км фортифікацій на Донеччині і Запоріжжі
Вчора, 14:44
Атака на Харків, Сенат США схвалив допомогу Україні: головне за ніч
Вчора, 06:52

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua